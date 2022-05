Em meio a polêmica, Gusttavo Lima se pronuncia: Muitas inverdades sobre meu nome e carreira

31/05/2022 | 08:10



Os últimos dias estão sendo bem difíceis para o cantor Gusttavo Lima, que viu o seu nome envolvido em uma polêmica sobre cachês altíssimos. A repercussão foi tanta, que um dos shows do músico, que aconteceria em Minas Gerais, foi cancelado.

Na noite da última segunda-feira, dia 30, o sertanejo decidiu se pronunciar sobre o assunto através de uma live em sua conta oficial do Instagram. Seguido por mais de 40 milhões de internautas, Gusttavo Lima garantiu que muitas inverdades sobre a sua vida estão sendo divulgadas:

Diante de tudo isso que está acontecendo, muitas inverdades sobre meu nome, sobre minha carreira. Vocês sabem da minha índole, do meu caráter. Quando a gente mexe com honra e caráter, tem pessoas por trás, então queria que vocês tivessem mais cuidado, iniciou.

E, continuou:

Nunca me beneficiei sobre dinheiro público, empréstimo, ou algo do tipo. Minha vida foi sempre trabalhar. Em 2019 fiz quase 300 shows. Temos uma equipe gigantesca. Não compactuo com dinheiro público. Pago todos os meus impostos em dia. Sobre shows de prefeituras, acho que todos os artistas já fizeram ou fazem shows de prefeituras. É sobre valorizar nossa arte. Se o que a gente tem é nossa música, nossa voz, a gente ganha dinheiro com isso.

Gusttavo também lamentou o quanto é difícil ser bem-sucedido no Brasil:

Nunca pensei que ser bem-sucedido no Brasil traria tanta inveja, tanta coisa ruim. Às vezes dá vontade de sumir pra ver se essa perseguição acaba. Vocês podem ter certeza que sou um cara 100% correto, 100% honesto nas minhas coisas. Penso que estou aguentando de tanta gente me batendo, me esculhambando, como se eu fosse um filho da ****, como se eu fosse um criminoso. Um cara que trabalha pra cara***, que trabalha muito.

E, encerrou:

Aqui não existe coisa errada. Aqui existe apenas um lema: trabalho, trabalho, trabalho. Tudo que conquistei saiu daqui [da voz]. Sobre dinheiro público, não tenho nenhuma ligação. Não quero dinheiro do povo. Eu cumpro com a lei.