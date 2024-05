Eliezer conta que empresa criada para filha já faturou mais de 17 milhões de reais

A paternidade realmente mudou a vida de Eliezer. Mais que um pai babão, ele e a esposa, Viih Tube, também criaram uma empresa depois da chegada de Lua, primeira filha do casal. E agora o ex-BBB falou que a empresa BabyTube chegou a faturar 17 milhões de reais só no seu ano de lançamento, em 2023. Eliezer compartilhou que ainda não analisou os lucros obtidos neste ano, mas que acredita que serão maiores.

A entrevista foi feita no programa No Lucro, da CNN, onde ele fala um pouco sobre seus investimentos e sobre a festa de aniversário de um ano de Lua, realizada em abril, revelando que eles gastaram mais de cinco milhões de reais. No entanto, Eliezer disse que o retorno será superior ao valor investido.

- A empresa faturou dois milhões de reais apenas nos dias em que a festa foi realizada. Isso para a gente foi muito gratificante. No YouTube, a gente está com mais de seis milhões de views [com os vídeos da festa], então o [lucro é bom]. A Viih fez um documentário da festa em tempo real, a gente foi monetizando nos pontos que conseguia para retribuir.

Ele ainda admitiu que entende que o valor pode chocar o público, mas que foi um valor sentimental para ele e para sua esposa.

- Eu sei que o valor choca, mas para a gente tem um valor mais sentimental, não só por ser o aniversário de um ano da Lua, mas porque a gente conseguiu colocar o nosso sonho com a marca em prática. Então a gente conseguiu colocar a nossa animação que estava sendo trabalhada há quase seis meses, foi o nosso sonho como os donos da BabyTube ver aquilo acontecer.

Eliezer disse que várias empresas querem licenciar a marca e que passou dias conversando com empresários:

- Depois que a festa acabou, passei dez dias fazendo reuniões com grandes empresários, grandes marcas querendo me pagar e licenciar a BabyTube. Agora, colocando meus produtos no Brasil inteiro, eu acho que o retorno, colocando em números, já passa muito do valor do que foi a festa.

Vale lembrar que o casal anunciou recentemente a gravidez do segundo filho, e no Dia das Mães fez uma festa para anunciar o sexo do bebê, que será um menino!