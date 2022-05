Tatá Werneck revela que lutou para não se apaixonar por Rafa Vitti: Eu não gostava de homens mais novos

30/05/2022 | 10:11



Alerta de casalzão! Tatá Werneck foi surpreendida com uma linda declaração do seu marido, Rafa Vitti, durante a sua participação no Domingão com Huck.

Apaixonado, o ator falou um pouco sobre o amor entre eles:

- Eu fui convidado para falar um pouco para você, já que você quase não me vê, já que quase não estamos juntos, e já que você quase não sabe o quanto eu te amo e o quanto você é importante na minha vida e na vida da nossa filha, o quanto você é o pilar da nossa família. Te amo e parabéns por tudo que você merece tudo e muito mais, disse ele.

Após o depoimento, Tatá também abriu o coração e não poupou elogios ao amado:

- O Rafa é o meu grande amor. Eu já falei algumas vezes que eu lutei muito para não me apaixonar por ele porque eu não gostava de homens mais novos... E, na pandemia, a gente ficou convivendo diariamente. Em um momento a gente falou: some da minha frente. Brincadeira! E depois a gente falou: a gente realmente se ama muito. Porque a gente passou por muitas dificuldades, a gente é muito parceiro. A gente se respeita muito.

E, continuou:

O Rafa é um pai muito maravilhoso porque ele é aquele pai que em nenhum momento pensa em ajudar, ele é um pai que estuda, que vai lá e faz e sabe que não faz mais do que a obrigação. E a Clara é muito apaixonada por ele. Eu fico muito feliz em saber que eu escolhi para a Clara o maior pai do mundo, porque ele é muito maravilhoso. E de quebra, abdômen, não sei o quê... (risos). Eu te amo, meu amor.