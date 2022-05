Antonio Carlos Lopes



30/05/2022 | 07:00



Entidades médicas, educadores, psicólogos e outros especialistas estão unidos em campanha sobre a relevância da saúde física e mental para a formação de nossas novas gerações. De 6 a 10 de junho, estaremos na I Semana de “Conscientização e mobilização em prol do desenvolvimento saudável e de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes”, intitulada como Infância, Eu Abraço.

A Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a qual tenho a honra de estar na presidência, apoia essa causa. Visa à promoção de mais proteção à Infância a partir de uma específica Lei (17.738/2022) recentemente aprovada na cidade de São Paulo.

Os dados atuais são estarrecedores: 11 crianças são agredidas ou negligenciadas por hora no Brasil (IBGE); mais de 160 milhões de crianças sofreram com trabalho infantil em 2021 (OIT e UNICEF); mais de 1,6 milhão de crianças abandonaram as escolas durante a pandemia (Fundação Abrinq). Daí ser imperioso ação imediata de toda a sociedade brasileira.

Durante a Semana de Conscientização, as organizações participantes, realizarão mutirão virtual por meio de seus portais e redes sociais. A meta é levar informações críveis e alertar milhões e milhões de cidadãos não somente do município, mas de todo o País para essa chaga social, além de dar enfoque ao desenvolvimento saudável da criança para uma sociedade igualitária, mais humana.

Complementarmente um mosaico digital com vídeos e fotos de apoiadores e cidadãos de forma geral, dentre eles, profissionais da medicina e celebridades – será colocado no ar a partir do dia 6, na página https://www.instituto-omp.org.br/infanciaeuabraco.

A propósito, uma das formas de abraçar a infância via a conservação do meio ambiente e construção de um mundo mais sustentável. Assim, para cada pessoa que participar do mutirão virtual, será plantará uma muda de árvore de espécie nativa em São Paulo. A meta é chegar em 30 mil árvores plantadas.

Você é indispensável nessa luta, junte-se a nós. É fácil contribuir: divulgue o site da campanha: www.instituto-omp.org.br/infanciaeuabraco; se puder, tire uma foto realizando uma atividade com uma criança, publicando no seu Instagram e marcando o @institutoomp utilizando a #EuabraçoaInfância. As fotos vão compor o mosaico com inspirações para abraçar a infância.

Vamos todos abraçar a infância e formar uma corrente gigante por essa causa do bem.