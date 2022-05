Santo André não resiste a pressão e perde para o Panará no Sul

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/05/2022 | 09:11



O Santo André foi até Curitiba na esperança de engatar a segunda vitória seguida na Série D do Campeonato Brasileiro no duelo contra o Paraná, mas voltou de lá derrotado por 1 a 0, em jogo realizado no Estádio da Vila Capanema.

Apesar do resultado adverso, o Ramalhão mostrou evolução no segundo compromisso sob o comando do técnico Renato Peixe ­ no primeiro, vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ. O sistema defensivo teve boa atuação, a equipe esteve mais organizada em campo, mas os problemas ofensivos, em especial na criação de jogadas, persistem.

O único gol da partida foi anotado por Rafael Silva, aos 22 minutos do segundo tempo, depois bola levantada na área por André Krobel.

As melhores oportunidades do Santo André no jogo apareceram nos instantes finais, quando o Paraná se fechou para segurar o resultado, mas Ruan e o estreante Eder Paulista erraram o alvo.

Mesmo com o resultado negativo, o Santo André segue na luta para entrar no G-4, grupo que avança para a próxima fase. Com sete pontos, o Ramalhão é o quinto colocado na Chave A7, um ponto a menos do que o quarto na tabela, o Oeste. Já o Paraná, com 15, é o vice-líder do grupo.