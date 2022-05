Prefeitura de Mauá inaugura Centro de Proteção Animal

Do Diário do Grande ABC



A Prefeitura de Mauá inaugurou ontem o Centro de Proteção Animal, que funciona no mesmo local que era chamado de UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Animal. O novo espaço, localizado entre as ruas Almirante Tamandaré e Santos Dumont (Vila Bocaina), foi ampliado e adequado para dar mais conforto aos pets e aos munícipes. Agora, o equipamento passa a contar com centro cirúrgico, além de salas de pré e pós-operatório e de exames – parte dos novos procedimentos de maior complexidade será disponibilizada em breve.

De acordo com o prefeito Marcelo Oliveira (PT), a inauguração faz parte do seu plano de governo. “Antes de ser prefeito, ficava incomodado ao passar aqui na frente e ver as pessoas aguardando atendimento na calçada, em um espaço pequeno e precário e correndo risco de atropelamento. Assumi a Prefeitura com o compromisso de mudar aquela realidade. E hoje (ontem) podemos mostrar, mais uma vez, a cara do nosso trabalho. Somente a nova recepção é maior do que todo o espaço que existia anteriormente,” afirmou o prefeito.

O número de salas de consulta foi triplicado, de uma para três. Outra melhoria é que as pessoas e os animais de estimação não precisarão mais aguardar o atendimento no lado de fora do espaço, na calçada, pois a sala de espera foi ampliada. O atendimento aos pets começa na segunda-feira, a partir das 8h.Em 2021, a Prefeitura de Mauá realizou cerca de 10 mil consultas e 3.300 castrações de pets da cidade.