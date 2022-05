Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



27/05/2022 | 00:01



Os moradores do Grande ABC têm sofrido nos últimos meses com a crescente taxa de roubos e furtos de veículos nas sete cidades. Os indicadores de abril mantiveram o cenário apontado nos meses anteriores e a alta desse tipo de crime chegou a 77% em comparação com o mesmo mês de 2021. Ao todo foram roubados ou furtados 1.299 veículos na região contra 751 no ano passado – cerca de 43 ocorrências por dia, segundo dados da SSP (Secretária da Segurança Pública).

O percentual de abril no Grande ABC supera ainda os dados da Capital (12%) e do Estado (17%). Somente o crime de roubo (quando há ameaça e violência) o aumento foi de 91,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, passando de 228 para 436. O crime de furto de veículo (sem violência) cresceu 65%%, neste ano foram registrados 863 ocorrências enquanto em 2021 tiveram 523 furtos.

O total de delitos desta natureza em 2022 são maiores que os registrados em 2020, quando ocorreram 632 roubos e furtos de veículos. Porém, os indicadores deste ano são menores que os de 2019, período pré-pandemia, quando houve 1.477 ocorrências.

Proporcionalmente, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra registraram as maiores altas durante o período analisado. Em Mauá, o indicador passou de 116 crimes em abril deste ano para 247 no mesmo mês de 2021, em Ribeirão foi de 14 para 28, enquanto em Rio Grande o índice saltou de seis para 19. Santo André se mantém no topo do ranking entre as cidades, com 530 ocorrências contabilizadas neste ano – veja dados na tabela abaixo.

Mestre em inteligência estratégica e ex-delegado da Polícia Federal, Carlos Toschi Neto declara que o constante aumento mensal ainda é fruto da volta à rotina após a liberação das medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19. Para o especialista em segurança pública, o maior número de carros nas vias tem contribuído para a alta das práticas criminosas. “É uma combinação de fatores. Mais veículos nas ruas e falta de policiamento ostensivo da Polícia Militar acabam reverberando no crescimento dos crimes. Outro ponto importante é a característica geográfica das cidades do Grande ABC. Muitas delas possuem acesso para rodovias o que facilitam a fuga dos criminosos”, pontuou o ex-delegado.

OUTROS CRIMES

Além de furtos e roubos de veículos, o Grande ABC também registrou aumento nos principais índices criminais no mês de abril. O número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar) teve alta de 11% em 2022.

Os delitos de furto e roubo geral (que contabiliza outras infrações como roubo a banco, de carga, entre outros), teve expressivo acréscimo de um ano para outro. Os roubos cresceram 15,5%, passando de 1.479 para 1.709, enquanto as ocorrências de furto aumentaram 34,7%, de 1.469 para 1.979.