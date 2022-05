Da Redação



27/05/2022 | 00:01



Pesquisa divulgada pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) mostrou que a coleta de resíduos de Santo André, realizada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), é o melhor serviço público da cidade, na avaliação dos moradores.

A coleta porta a porta recebeu um total de 749 pontos, entre os 16 serviços municipais avaliados, alcançando o alto grau de satisfação do levantamento. No total, 77,1% das avaliações foram positivas, distribuídas entre 7,9% de ótimo e 69,2% de bom, a aprovação ultrapassou os resultados do início de 2022, de 74,5%, assim como no final de 2021, de 74,2%.

O Indsat divide a cidade em setores e realiza a avaliação junto a 600 moradores. São cinco regiões no total, sendo que o setor 5 – composto pelos bairros Parque Marajoara, Vila Guarani, Vila Humaitá e arredores – foi aquele em que os munícipes ouvidos relataram a melhor satisfação com o serviço da autarquia. A pesquisa considera uma margem de erro de 4% sob um intervalo de confiança de 95%.

“O serviço de coleta de resíduos é essencial para a nossa cidade e, por isso, trabalhamos constantemente para aprimorar a atividade e seguir oferecendo um serviço de qualidade aos moradores. O nosso objetivo é que toda a população se sinta satisfeita. Não é a toa que Santo André, por meio do Semasa, é referência na gestão de resíduos. Ficamos muito felizes com mais este reconhecimento”, comenta o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

CO Semasa realiza a coleta de resíduos porta a porta em 100% do município, recolhendo resíduos orgânicos e recicláveis em dias alternados. Os resíduos úmidos são recolhidos três vezes por semana e os secos, uma vez por semana. O lixo úmido é destinado ao aterro sanitário municipal, também gerenciado pela autarquia, e os materiais provenientes da coleta seletiva são encaminhados às duas cooperativas de reciclagem.