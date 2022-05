Raul Gazolla revela desejo canibal após descobrir a morte de Daniella Perez

20/05/2022 | 09:10



Raul Gazolla participou recentemente de um podcast do Sérgio Mallandro e Renato Rabello, chamado Papagaio Falante, e o ator falou sobre o assassinato de Daniella Perez. Para quem não sabe, Raul era casado com a filha de Gloria Perez e em 1992 ela foi assassinada por Guilherme Pádua.

- Não era amigo dele, então não tive uma relação maior com ele. Claro que depois que soube que tinha sido ele, meu desejo era me tornar um canibal. Nem encostar a mão nele, mas mastigá-lo.

Ainda durante o bate-papo, Raul Gazolla explicou como foi todo o seu processo de luto após o crime de Guilherme.

- Inicialmente, tive uma luta muito interna comigo mesmo porque pensei assim, ninguém passa por um momento desse impune. Você não vive isso e fica normal. Pensei. Vou me tornar um psicopata e vou buscar vingança, não só para o meu caso, também para o de pessoas semelhantes e acabar com a minha vida; ou vou me tornar um monge. Graças a Deus, não aconteceu nem uma coisa, nem outra porque tive muito apoio da minha família e da minha mãe. A gente supera uma morte por acidente, uma morte por doença, a gente suporta uma morte de um ente querido. Mas quando é assassinato, eu posso conviver com isso, mas superar é outra coisa.

Na época, Daniella tinha apenas 22 anos de idade e sofreu 18 golpes de punhal dados foi Pádua e sua então esposa na época, Paula Nogueira Thomaz. Lembrando que o assassino contracenava com a atriz na novela De Corpo e Alma, a primeira que Gloria Perez assinou como autora.