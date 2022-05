Ex-segurança das Kardashians detona a família e diz sobre Kris Jenner: - Ela é viciada em fama

19/05/2022 | 11:10



Rasgou o verbo! Mark Behar, ex-segurança da família Kardashian, decidiu descer a lenha nas socialites e principalmente na matriarca, Kris Jenner. A matéria foi publicada pela InTouch e repercutida pelo The Sun e Rada, quando Mark declarou que Kris é viciada em terror e toda a família em fama:

- Você tem que entender que com essa família, se sua fama acabar, elas não têm mais uma história.

O ex-segurança relembrou que a matriarca Jenner acabou com a carreira de vários atletas como Lamar Odom, ex-jogador de basquete e ex-marido de Khlóe, e Scott Disick, ex-namorado de Kourtney. Ele ainda alegou que a família trata seus amigos e o círculo pessoal como se fossem descartáveis.

Mark disse que a maneira que a família mantém seu poder é forçando, de forma velada, seus fãs a acompanharem todos os seus passos e polêmicas. Mas apesar das declarações, Mark poupou apenas uma das integrantes da família. A escolhida foi Kourtney Kardashian. A irmã mais velha das Kardashian-Jenner seria a única que, de acordo com o ex-empregado da família, não fazia drama.

- Ela não segue nenhuma de suas irmãs a menos que estejam fazendo uma sessão de fotos ou algo assim para o reality e ela é responsável. Por que mais ninguém da família pode ser do mesmo jeito? Eles vivem na casa do horror.

Kourtney já falou publicamente não se sentir autêntica no programa Keeping Up With the Kardashians e que acabou se afastando um pouco da família, pois estava brigando e discutindo muito com as irmãs. Kim e Kourtney até chegaram a se envolver em uma pequena briga física na 18° temporada do programa. Climão, hein?!

Para quem não se lembra, era possível acompanhar o caos da família no programa Keeping Up With the Kardashians, que foi ao ar até 2021. E agora elas têm um no novo programa, o The Kardashians.