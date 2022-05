Hospitalizada, Virginia Fonseca faz atualização do seu estado de saúde: Acordei com bastante dor

16/05/2022 | 09:10



Atualização! Na manhã desta segunda-feira, dia 16, Virginia Fonseca usou as suas redes sociais para falar sobre o seu estado de saúde após ser internada com fortes dores de cabeça.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou uma foto no leito do hospital e contou que ainda acordou com as dores e que não está sendo nada fácil.

Bom dia, gente. Acordei com bastante dor de cabeça ainda. Esse trem de enxaqueca não é brincadeira não, viu, escreveu ela.

Em seguida, ela afirmou que não iria colocar as suas famosas enquetes:

Vou nem fazer enquete hoje, porque não tem a opção bora levantar. Só a opção quieta o rabo. Virgínia também tirou foto do local, e escreveu: Terceiro dia e está só começando.

Minutos depois, ela mostrou que as chamadas de vídeo estão ajudando com a saudade da filha, a pequena Maria Alice, fruto do seu casamento com Zé Felipe.

Vale pontuar que Virginia se sentiu mal no último sábado, dia 14. A influenciadora não conseguiu acompanhar o amado em sua agenda de shows.