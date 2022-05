Juliana Paes relembra quando foi criticada por torcida de Juliette Freire

15/05/2022 | 16:11



Juliana Paes ao lado de Juliette Freire participaram na noite do último sábado, dia 14, do programa Altas Horas. E não é novidade para ninguém que mesmo dentro do BBB21, a vencedora da edição ganhou o público dentro e fora da casa.

E Juliana Paes, na época, não tinha entendido a proporção do exército de fãs que Juliette tinha formado, e acabou comentando nas redes sociais que até então a ainda não campeã do reality show era ótima em atuação, e claro, recebeu altas críticas.

Tuítei que adorava o jeito de atuar da Juliette na casa e acharam que eu estava chamando ela de atriz. Não teve como se explicar. Fiquei um mês deprimida. Eu adorava ela.

Pedro Bial que também estava presente no programa e que já apresentou por diversos anos o BBB, fez ainda uma comparação sobre as torcidas

Quem entra lá dentro [do BBB] sabe que vai sofrer todo tipo de ataque, deboche. As torcidas de futebol não chegam perto da torcida de BBB. É barra pesada.