Da Redação



14/05/2022 | 22:43



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu na madrugada de hoje um homem que invadiu o quintal da residência da ex-companheira, no Jardim Aclimação. O detido descumpriu medida protetiva da Justiça, que determina distanciamento de 500 metros da ex-mulher.

Ao constatar a invasão, a vítima acionou a GCM, que enviou a Patrulha Maria da Penha ao local. O homem, que foi detido imediatamente, já havia sido preso anteriormente por também descumprir medida protetiva e se aproximar da ex-mulher.

Atuação - A Prefeitura de Santo André efetivou parceria junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 2019, para implementar a Patrulha Maria da Penha no município, onde os Guardas Civis Municipais assumem o papel de protetores e fiscalizadores da integridade física de mulheres acometidas por crimes de violência doméstica, bem como do ciclo de atuação e cumprimento da Lei Maria da Penha.

Para a execução deste trabalho, os GCMs receberam especialização no ciclo de atuação e proteção da lei, além de novas viaturas caracterizadas e destinadas exclusivamente para este trabalho. A equipe de GCMs fica em cooperação constante tanto com o Tribunal de Justiça, quanto com a Delegacia de Defesa da Mulher, recebendo as demandas de medidas protetivas e atuando diuturnamente na defesa da vida.

O telefone para acionar a Guarda Civil Municipal é o 153.