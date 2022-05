Edson Celulari relembra fim do casamento com Cláudia Raia: -Fomos viver nossos lutos e dificuldades pessoais

14/05/2022 | 16:11



Edson Celulari bateu um papo recentemente com a colunista Patricia Kogut, e falou um pouco sobre como estão suas coisas em sua vida pessoal. O ator contou como está sendo a relação dos filhos Enzo Celulari e Sophia Raia com a chegada de Chiara, que nasceu há dois meses e é fruto de seu relacionamento com Karin Roepke.

- Sophia liga todos os dias para ver a Chiara e conversar. Eu brinquei com eles: Enquanto vocês não fazem filho, eu sigo fazendo. Eles receberam a Chiara muito bem. É bonito ver a relação entre irmãos. Já estão projetando a primeira vez na Disney, a primeira night, o primeiro dia de natação.

Antes de seu relacionamento com Karin, Celulari foi casado com Cláudia Raia por 17 anos, e se separou da atriz em 2010. Ele relembrou sobre a época da separação e também comentou um pouco sobre a e exposição de uma pessoa pública.

- Quando a gente se separou, boa parte dos fãs deu aquele aaaahhh de lamento. Decidimos fazer a declaração, explicamos e fomos viver nossos lutos e dificuldades pessoais. Temos que nos permitir ter um tempo com nós mesmos. Se você for viver essa vida pública, público é o trabalho. Nas redes, a gente consegue controlar. Posta uma foto, divide uma parte. Não é uma obrigação. Acho que o público entende isso e se sente respeitado quando você dá uma satisfação. É só estabelecer essa relação de forma saudável. Nós formamos novas famílias, os filhos se integraram e receberam a Chiara. Esses novos modelos familiares se multiplicam. Assim é a vida. Não se pode ficar criando arquétipos únicos. Nosso exemplo familiar é saudável porque existe um elo de amor e de respeito pela nossa própria história.

O ator de 64 anos de idade está com Karin há dez anos, e segundo ele, a relação dos dois começou de maneira natural.

- Fizemos um musical e tivemos uma relação profissional. Depois de um tempo, nos reencontramos. Sempre gostei de relações mais duradouras, profundas. Fomos nos aproximando naturalmente e, quando surgiu a possibilidade de aprofundar, isso aconteceu. Karin é uma supermãe, maravilhosa. Está amamentando com muita fartura. Estamos curtindo esta fase da Chiara. É bonito de ver.