14/05/2022 | 09:39



AD Santo André faz confronto direto com o Ituano, em casa A AD Santo André tem pela frente hoje, a partir das 18h, no Ginásio Laís Elena, no Complexo Esportivo Pedro Dell''Antonia, mais um desafio pela Liga de Basquete Feminino. Na obrigação de vencer, após perderem duas posições na classificação (caindo do terceiro para o quinto posto), as andreenses farão um confronto direto com o Ituano, sexto colocado. Apenas um ponto separa as equipes: a representante do Grande ABC soma 17, contra 16 do time do Interior.

O técnico Rafael Choco segue tendo como referencial a ala/pivô Sassá, que vem curtindo grande temporada e fazendo a diferença para Santo André. Com a segunda melhor média de pontos da Liga (19,7 por jogo, atrás somente de Thayná, da LSB-RJ, com 22), líder em bolas recuperadas (média de 3,1) e vice-líder em eficiência (24,4), a jogadora vem se destacando. Na última partida, quando as andreenses venceram Catanduva, no entanto, a pivô Bianca, que voltou recentemente à equipe, foi eleita a melhor em quadra, oferecendo ainda mais alternativas ao treinador.