Rico Melquiades revela o que fez com o dinheiro que ganhou em A Fazenda 13

14/05/2022 | 09:10



Como você já sabe, Rico Melquiades foi o grande vencedor de A Fazenda 13 e recentemente o ex-peão deu uma entrevista para o The Noite e o apresentador, Danilo Gentili, questionou o que ele fez com o um milhão e meio de reais e ganhou no reality rural.

- Nem mexi nesse dinheiro ainda. Está todo investido e aplicado, só posso mexer daqui a um ano. Prometi tudo a homens, então falei tira da minha frente.

Ainda durante o bate-papo no programa do SBT, o influenciador digital que não tem medo de falar a verdade e também nem tem muito freio na língua, revelou os nomes dos participantes que manteve amizade fora do confinamento.

- Sou amigo de Mileide, Bil e Erika. Aline está mais afastada.

Além de A Fazenda 13, Rico também participou anteriormente do De Férias com o Ex Brasil, da MTV, e ele revelou que só voltaria para este outro confinamento dependendo muito de cachê. Eita!