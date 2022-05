São Caetano avança com a obra do Atende Fácil Saúde

Wilson Moço

Do Diário do Grande ABC



14/05/2022 | 08:06



A Prefeitura de São Caetano planeja entregar o Atende Fácil Saúde, localizado no Centro, no início do segundo semestre, portanto, com possibilidade de que a inauguração ocorra em 28 de julho, dia em que a cidade vai comemorar 145 anos. O equipamento, cuja obra já está 90% concluída, custará total de R$ 20 milhões, dos quais cerca de R$ 14,5 milhões repassados pelo governo do Estado, por meio do programa Desenvolve-SP. O valor restante será desembolsado pela administração municipal para compra de equipamentos e mobiliários.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a secretária de Saúde Regina Maura Zetone e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que articulou a obtenção da verba junto ao Estado, estiveram na obra nesta semana para avaliar o ritmo dos serviços. A visita, inclusive, pode ajudar a administração municipal a fechar uma data para a inauguração.

No momento, várias frentes atuam simultaneamente para que o Atende Fácil Saúde seja concluído com a maior brevidade possível. Entre os serviços que estão em curso, e foram acompanhados pelo prefeito, secretária e deputado, estão a finalização do forro, pintura, instalação de vidros e paisagismo. Assim que a parte de obras for concluída terá início a instalação de equipamentos e mobiliários.

"Teremos uma unidade moderna, com projeto que valorizou a iluminação natural, a amplitude de corredores e espaços de atendimento. Além disso, teremos a primeira farmácia pública funcionando 24 horas", destacou o prefeito durante visita à obra.

Conforme o projeto do equipamento, no pavimento inferior funcionarão as salas de exames para teste ergométrico, holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, duas salas para ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, raio X e a farmácia 24 horas. "É sempre muito gratificante ver novos equipamentos públicos de saúde entrarem em operação. Vamos levar atendimento de ponta em um equipamento moderno e com qualidade técnica e assistencial. Toda estrutura foi pensada e elaborada para Atender de forma diferenciada nossos pacientes", afirmou a secretária de Saúde, Regina Maura.

No térreo, onde ficará a entrada principal do prédio, serão 19 salas, sendo dez consultórios multiuso, e as demais para Atender especialidades como ginecologia, odontologia, oftalmologia e fonoaudiologia. Além disso, haverá sala de fisioterapia, duas salas para triagem, sala de enfermagem, imunização e coleta.

ESTRUTURA

O Atende Fácil Saúde está localizado na esquina das avenidas Goiás e Senador Roberto Simonsen, em área de 4.200 m². O equipamento, com características únicas no País, segundo a Prefeitura, reunirá centro de especialidades médicas, centro de diagnósticos de análises clínicas e por imagem e a primeira farmácia pública 24 horas da região, que funcionará os sete dias da semana, ininterruptamente.

A estimativa do Palácio da Cerâmica é Atender 10 mil pessoas por mês quando o prédio estiver à disposição da população. "Nosso objetivo é proporcionar aos cidadãos a possibilidade de, em um único lugar, realizar consultas com médicos especialistas e os exames por eles solicitados, além do acesso ao medicamento prescrito. Com a medida, esperase realizar diagnósticos mais precocemente, alcançando melhores resultados para o paciente e otimizando os custos de tratamento", disse Auricchio logo após a Prefeitura oficializar, em 20 de janeiro de 2020, a empresa que seria responsável pela obra.