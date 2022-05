GCM de São Caetano realiza parto dentro de veículo

Da Redação



12/05/2022 | 11:46



Realizar um parto de forma totalmente inesperada, dentro de um veículo estacionado em frente ao seu local de trabalho, não estava nos planos da GCM (Guarda Civil Municipal) Adriana Almeida Fidelis, 36 anos, há 10 na corporação.

Na quarta-feira (11), por volta do meio-dia, quando Adriana se preparava para sair para o almoço, num dia normal de trabalho no Departamento de Ensino e Formação da GCM, ouviu gritos vindos do lado de fora, na Avenida Fernando Simonsen.

“Quando saí para ver o que estava acontecendo, percebi um senhor em pleno desespero pedindo que alguém socorresse sua esposa, que estava dentro do carro, estacionado em frente à corporação”, relembra Adriana.

A guarda, então, foi até o veículo estacionado e percebeu uma senhora já deitada no banco traseiro, em posição de parto, e com o bebê em posição de coroação (com a cabeça aparecendo).

“Neste momento, a única coisa que me veio à mente foi acalmar a mãe, porque traríamos aquela criança ao mundo com saúde. Foi o que fizemos”, complementou Adriana, que passa por cursos de capacitação de atendimento humanizado na GCM. “Mas, nunca esperava realizar um parto. Com certeza, também fui abençoada.”

Assim que foi realizado o parto, a GCM encaminhou a mãe Ádila, o pai Michel e a pequena Ayla (do turco Luz da Lua) para o Hospital e Maternidade Marcia Braido, para receberem os devidos cuidados. Ádila e Ayla devem receber alta do hospital ainda nesta quinta-feira (12).