Juliette Freire e Jade Picon se encontram em clínica do dentista das celebridades

12/05/2022 | 09:10



Juliette Freire e Jade Picon realizaram na última quarta-feira, dia 11, um verdadeiro encontro de milhões! As duas foram vistas dentro da clínica do dentista Rafael Puglisi que é super conhecido por tratar vários famosos.

O próprio profissional da saúde foi quem divulgou um vídeo em que as duas apareceram em seu consultório. Jade e Juliette estavam sentadinhas em uma sala que parecia ser o hall de espera do consultório enquanto o dentista falava sobre o encontro da dupla no vídeo.

Olha isso aqui velho, hoje a gente vai parar a internet aqui, hein... Se juntar o que tem de seguidor aqui, meu Deus.

A brincadeira se dá porque a campeã do BBB21 conta com mais de 33 milhões de seguidores e a integrante do BBB22, tem os seus mais de 20 milhões de fãs no Instagram. É importante lembrar que essa não é a primeira vez que as duas apareceram juntas, a primeira vez foi durante o Baile da Vogue.