Cirurgia e fila de espera

Do Diário do Grande ABC



12/05/2022 | 08:12



O número que estampa a manchete da edição de hoje deste Diário é preocupante. Ao menos 5.082 pacientes padecem no aguardo de cirurgias eletivas no Grande ABC. Muita gente. A fila se ampliou durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19, quando as operações não urgentes foram suspensas para que os serviços hospitalares priorizassem o atendimento de quem havia se contaminado pelo novo

coronavírus. Com o arrefecimento da crise sanitária, o sistema público precisa urgentemente concentrar esforços para garantir a realização dos procedimentos. É preciso investimento imediato para desafogar hospitais, já que o cronograma de retomada dos trabalhos parece estar atrasado.

Cirurgias eletivas são aquelas que podem ser postergadas pelos médicos por até um ano sem que o quadro de saúde do paciente se agrave a ponto de colocar a saúde dele em risco. Enquadram-se nesse exemplo as operações para tratar escoliose, câncer de mama e catarata, entre outras. O protocolo original de suspensão por causa da Covid-19 previa que a retomada deveria ocorrer no segundo semestre do ano passado, o que trouxe expectativas aos doentes que se encontravam em filas de espera. Até agora, todavia, não se percebeu nenhuma movimentação assertiva no sentido de acelerar o andamento dos procedimentos. As reclamações são generalizadas e partem das sete cidades.

A alta demanda pelos procedimentos médicos, segundo apuroua equipe de reportagem deste jornal, também ocorre em outras cidades do Estado. Os 645 municípios paulistas, segundo dados oficiais, acumulam 600 mil cirurgias eletivas represadas.O montante é tão significativo que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou chamamento público para contratar 30 mil procedimentos em hospitais privados e Santas Casas que já prestam serviços para a administração. Como se percebe pela distância entre os números, trata-se apenas de medida paliativa. A solução definitiva do problema demanda mais atenção do Palácio dos Bandeirantes. A população segue no aguardo.