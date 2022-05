São Caetano confirma Alceu Valença, Zeca Baleiro e Falamansa para a Entoada Nordestina 2022

Da Redação



11/05/2022 | 09:31



A tradicional Entoada Nordestina de São Caetano volta a ser um evento presencial neste ano. A festa de cultura popular e gastronomia típica será realizada entre os dias 20 e 22 de maio, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica), com entrada em troca de 1 kg de alimento não perecível. Diversas atrações já estão confirmadas, sendo cada noite encerrada por um grande show: Alceu Valença, Janayna Pereira, Rastapé com Zeca Baleiro e Falamansa.

“Serão três dias de imersão na cultura popular do nosso país. Além dos grandes shows, teremos repentistas, embolada, cordelistas, trios de sanfona, capoeira, mamulengo e várias outras atrações. E, claro, os sabores da culinária nordestina”, afirma o secretário municipal de Cultura, Erike Busoni.

A Entoada Nordestina teve suas duas últimas edições realizadas de forma on-line, por conta da pandemia. A programação completa será divulgada em breve pela Prefeitura. Além dos grandes shows já citados, estão confirmados nomes como Trio Beijo de Moça, Candieiro, Forró de Macaxeira, Peneira e Sonhador, Regis e Tatá Alves, Trio Malaquias e Moreira de Acopiara, entre outros.

As novidades da Secretaria de Cultura de São Caetano podem ser acompanhadas pelo portal cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br ou pelo perfil do Instagram @secultscs.