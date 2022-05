São Caetano terá R$ 26 milhões do Estado para viaduto

Wilson Moço

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), tem reunião agendada com o governador Rodrigo Garcia (PSDB), hoje à noite, no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, para firmar convênio que envolve R$ 38.648.005,34, sendo R$ 26.024.567,45 do Estado e R$ 12.623.437,89 de contrapartida do município. Os recursos serão usados para reforma geral do Viaduto Independência, que passará pela primeira intervenção de grande porte na estrutura, inaugurada em 1972.

A administração municipal aguarda apenas a assinatura do acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado (Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais) para começar a tirar do papel uma das mais importantes obras de mobilidade urbana de São Caetano.

Após a assinatura do convênio, o projeto será licitado. A expectativa é a de que esse estágio seja concluído até o fim do ano, para então começarem as obras. O prazo estimado para execução dos serviços no Viaduto Independência é de 24 meses a partir da assinatura da ordem de serviço.

A administração não deu detalhes sobre os serviços a serem executados, mas a restauração arquitetônica planejada desde 2009 pela administração deve englobar obras de pavimentação, iluminação, drenagem e sinalização, entre outros pontos. Afinal, o elevado serve como transposição à via férrea Santos-Jundiaí, sendo uma das principais entradas para São Caetano, ligando a Avenida dos Estados, na região do bairro Fundação, ao Centro.

Inaugurado pelo então prefeito Osvaldo Massei (MDB), o viaduto é também o principal acesso de caminhões-cegonheiros que atuam na fábrica da GM (General Motors), instalada em São Caetano. Também é importante viário para o transporte de produtos que chegam ou saem do município em direção à Capital e a cidades do Interior de São Paulo e de outros Estados pela Avenida dos Estados.

Segundo a administração, laudo sobre as condições do elevado apontou no relatório a deformação acentuada do balanço do vão suspenso, que é o ponto central do problema estrutural do viaduto, com risco a motoristas que trafegam pelo viário. Ainda conforme o documento, “esta recuperação estrutural do Viaduto Independência é importante e impreterível, em razão da preocupação do estado de conservação em que se encontra”.



PROMESSA ANTIGA

A recuperação do viaduto, inclusive, tem sido tema recorrente dentro da administração municipal. Em 2015, a Prefeitura de São Caetano, na época chefiada pelo ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), teve garantia da União, por meio do então ministro das Cidades, Gilberto Kassab (PSD), de aporte financeiro na ordem de R$ 20 milhões, destinados à reconstrução do viaduto. A transferência do recurso, porém, foi congelada um ano depois pelo governo federal, tendo como justificativa a crise econômica.