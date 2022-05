O papel do Diário no Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



Ao comemorar 64 anos de existência do Diário do Grande ABC, vale a pena pontuar algumas questões que me parecem centrais para entender o momento atual que a imprensa local-regional vive. Inicialmente é importante pontuar qual é o papel de veículo de comunicação local-regional. Cabe aos jornais regionais propiciarem a proximidade da informação com seu público. Ao contrário da grande mídia, que cobre informações nos âmbitos nacional e internacional, jornais regionais trazem ao seu leitor notícias da sua comunidade, do seu entorno social mais próximo. Muito se discute se, com a globalização da informação, através dos meios digitais possibilitados pela internet, meios de comunicação regionais sobreviveriam. Parece que a resposta a essa pergunta tangencia duas dimensões. A primeira diz respeito à necessidade e à relevância da informação regional e local. Não tenho a menor dúvida da importância que essa informação desempenha na sociedade.



Informação local carrega em si possibilidade de identificação social dos indivíduos de determinada localidade. Ela possibilita ao cidadão identificar-se como pertencente àquele grupo social. Isso desenvolve senso de comunidade, espírito do papel de cidadão desse indivíduo na medida em que esses fatos se referem diretamente a ele. Possibilita, ainda, desenvolver senso crítico dessa pessoa em relação às políticas públicas daquela localidade. Vamos a exemplos concretos: que meio de comunicação noticia sobre buracos das ruas de nossa cidade, sobre as condições das escolas em nossos bairros, sobre os resultados dos jogos dos times locais, sobre a situação da rodovia que cruza o Grande ABC, sobre a história da formação e desenvolvimento dos nossos bairros? Cabe ao jornal regional essa atribuição de importância fundamental.



A segunda dimensão refere-se à viabilidade econômico-financeira dos meios de comunicação regionais. Acredito que a pandemia acelerou o processo de comércio eletrônico, que já vinha se desenvolvendo rapidamente, mas que se intensificou muito com necessidades de lockdown imposto pela questão sanitária. Como decorrência, verbas de propaganda migraram fortemente aos meios digitais. Esse fato vem colocando dificuldades de manutenção dos meios regionais de comunicação. Essa discussão passa também pela questão da remuneração da produção das notícias veiculadas pelas grandes empresas que operam redes sociais. O Google, inclusive, já tem projeto nesse sentido no Brasil do qual o Diário do Grande ABC faz parte. O Diário do Grande ABC vem exercendo ao longo desses 64 anos de existência o papel de amalgamar a identidade social da região. Ao fortalecer essa identidade regional, tenho certeza de que estamos colaborando para o crescimento econômico, social e político da nossa região.



Marcos Sidnei Bassi é superintendente do Diário do Grande ABC.



Passeio inclusivo

Esses sim são os verdadeiros motociclistas (Motociclistas levam pessoas com deficiência para passeio). Não é como esses que vão roubar, matar e ficam empinando motos nas ruas dia e noite, tirando o sossego das pessoas que têm de se levantar às 4h da manhã para ir trabalhar.

Ilzete Rocha

Procura-se!

Na última sexta-feira, por volta das 23h, escutei barulho na rua e, ao observar, vi seis jovens arrebentando as lixeiras defronte ao número 945 da Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, no Planalto, em São Bernardo. Quando foram destruir a próxima, gritei do prédio, e pelo menos aquela não derrubaram. Pela manhã só observei a destruição. A guarda municipal deveria estar nas principais vias e vigiar esses delinquentes, que não sabem quanto custa para os cofres públicos. Se puxar nas câmeras poderão achar os responsáveis e puni-los com multas e até detenção.

Ailton Lima

São Bernardo



Absurdo

Retorno a essa respeitada coluna para, mais uma vez, tentar entender o motivo de o governo de São Paulo não repassar a verba do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) aos funcionários da educação. O órgão destinou os recursos a cada um dos Estados para que o mesmo fosse entregue a todos os trabalhadores da pasta, a fim de minimizar os impactos causados pela crise sanitária. São Paulo, o Estado mais desenvolvido do País, é o único que não pagou os servidores. A impressão que fica é que João Doria e companhia se apoderaram do capital e não pretendem cumprir o estabelecido. Bem, por que ajudar esses coitados? Afinal, recebem salário miserável que nunca teve reposição das perdas inflacionárias, o auxílio-alimentação tem valor pífio e vergonhoso, foram lhes retirados todos os direitos e mais uma série de barbáries cometidas por essa gestão. Espero que o PSDB no Estado, nunca mais.

Isabel Monteiro Rocha

São Bernardo



Combustíveis – 1

Culpados disso somos nós mesmos, pois é só subir o combustível que fazemos até fila para abastecer e ainda sai até briga (Diesel sobe 9%, geras alta de preços e impacta a inflação).

Renato Pressoto

Combustíveis – 2

Sou frentista e o pessoal vive reclamando para mim, mas tem que discutir com presidente e Petrobras. Aí faz arminha que é bom! E a tendência é aumentar mais. Só vão nas ruas quando não precisa.

Claudinei Silva Gomes

Itaú

Parabéns para os banqueiros e para os empresários (Itaú Unibanco vê lucro subir 15% em um ano)! Enquanto os lucros deles estão aumentando, nós, o povão, estamos cada vez mais pobres por causa dos juros autos!

Maria Lourdes Afonso

SuperCicote

Todos personagens Marvel têm seus superpoderes. Gosto do Batman porque, quando foi questionado pelo Flash qual era seu superpoder, ele respondeu: ‘I am rich’ (eu sou rico). Cicote foi superintendente do Semasa, diretor de central de convênios da FUABC, secretário de Inovação e Administração e agora de Mobilidade Urbana. Nós, que laboramos em empresas privadas, sabemos que nossos líderes nomeiam para funções de chefia profissionais inteligentes, que estudaram, fizeram vários cursos, lido muito. Enfim, aptos e preparados para liderar e inspirar. É o que a gente aprende no mundo corporativo competitivo, que premia o melhor. Os cargos que ele ocupa e ocupou não são quaisquer cargos. Cargos gerenciais de servidão pública, que você, leitor, usa e precisa em algum momento de exercício da sua cidadania.

Marcel Martin

Santo André