Ex-BBB Patrícia Leitte revela derrame ocular e desabafa sobre o preconceito: Olham com medo, com nojo

10/05/2022 | 13:11



Patrícia Leitte usou o seu espaço nas redes sociais para falar sobre um assunto delicado. Aos 36 anos de idade, a ex-BBB revelou em um longo texto que sofreu um derrame ocular.

O que mais tenho escutado: Patrícia o que foi isso no seu olho? Gente, isso apareceu do nada, como tudo na vida da gente, inesperadamente um belo dia amanhecemos com uma pequena mancha no canto do olho, e essa manchinha vai aumentando, eu fui logo ao oftalmologista e ele fez uma série de exames e me receitou colírio. Iniciei o tratamento, mas a mancha só estava aumentando. O nome disso é sangramento ocular ou derrame ocular, iniciou.

Patrícia também deu detalhes da explicação do seu médico:

Segundo o doutor é uma hemorragia subconjuntival mais frequente, onde é evidente uma mancha de sangue vivo na parte branca do olho, podendo esta assumir vários tamanhos e formatos. A hemorragia subconjuntival pode ser causada pela tosse, espirros, esforço físico, trauma ocular, infeção e inflamação ocular, entre outras razões. A mancha de sangue no olho apesar de ter um aspecto que pode ser bastante desagradável, em muitas situações, não provoca habitualmente alterações na visão e de uma forma habitual, não existe dor ocular.

No final, ela lamentou os olhares que recebe de algumas pessoas:

O único desconforto causado pode ser uma sensação de ardor ou ardência nos olhos. As hemorragias conjuntivais são, geralmente, autolimitadas, inofensivas e evoluem de forma favorável sem riscos e complicações. Confesso pra vocês que o preconceito das pessoas pesa mais que o problema, elas olham com medo, nojo, tem medo de encostar em você, senti na pele essa rejeição, encerrou.