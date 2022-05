Arthur Aguiar decide se afastar das redes sociais: Preciso de uns dias off de tudo pra esvaziar a minha cabeça

10/05/2022 | 08:10



Após a vitória no BBB22 e algumas polêmicas, Arthur Aguiar decidiu se afastar das redes sociais e curtir a sua família!

Na noite da última segunda-feira, dia 9, o cantor postou algumas fotos ao lado da esposa, Maíra Cardi, e falou um pouco sobre a decisão. Vale pontuar que a coach também está ausente da sua conta do Instagram.

Vou ficar uns dias off ? Não tem outra maneira de eu começar esse post a não ser agradecendo muito a cada um de vocês que torceram imensamente por mim durante todo o programa. O que vocês fizeram foi surreal, eu nunca vou esquecer. Eu tô muito grato a tudo que vem acontecendo na minha vida e todo o carinho que eu venho recebendo desde que eu saí da casa. Só que eu preciso de uns dias off de tudo pra esvaziar a minha cabeça, recarregar as energias para compor e produzir músicas novas pra vocês e voltar com força total, iniciou.

Em seguida, Arthur explicou que esse período será fundamental para ele voltar com tudo:

Ficarei alguns dias ausente daqui pra que eu possa ficar 100% com a minha família e aproveitar o máximo do meu tempo com eles. Isso vai ser fundamental pra que eu possa voltar com tudo e entregar o meu melhor pra vocês. Tem tanta coisa legal vindo por aí que eu não sei nem por onde começar, mas na minha volta eu conto pra vocês!!

O cantor também aproveitou para agradecer sua amada e tudo que ela fez enquanto ele estava confinado:

Antes de terminar, eu preciso agradecer muito a essa mulher, essa leoa que me defendeu com unhas e dentes aqui fora enquanto eu estava na casa e que por muitos momentos preferiu se machucar do que deixarem me machucar. Ela largou todas as coisas dela pra cuidar de mim, das minhas coisas e que agora são nossas. Amor, o que você fez por mim eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que nenhuma outra pessoa teria feito. Esse título de campeão do BBB 22 é nosso! Eu faço questão de dividir ele com você. Lógico que a padaria e os meus pontos de luz foram INCRÍVEIS e que sem eles nada seria possível!!, emendou.

E, encerrou:

O que mais ouço na rua é as pessoas falando que o que você fez aqui fora foi surreal. Sempre que eu ouço isso eu concordo e agradeço por ter o privilégio de poder conviver com você todos os dias e ter você como minha esposa. Obrigado por nunca desistir de mim, por nunca desistir da gente! Deus está à frente de tudo e ele tem um propósito lindo pra nossa família! Meus pontos de luz, minha padaria, já já eu tô de volta, espero que vocês ainda estejam aqui me esperando. Amo vocês!!! Sem vocês nada seria possível!!