Mel B usa look escolhido por Victoria Beckham para receber prêmio da realeza britânica: 25 anos de amizade e ainda gostamos uma da outra

08/05/2022 | 13:10



A amizade de milhões!

Mel B recebeu recentemente um prêmio da realeza britânica por seus serviços de caridade e à mulheres em situação de vulnerabilidade.Segundo o Daily Mail, o evento para receber a honraria aconteceu no palácio da Rainha Elizabeth II, e quem o entregou foi Príncipe William.

Mel B estava lindíssima com um look todo vermelho, e em seu Instagram ela contou que quem a vestiu foi sua grande amiga Victoria Beckham! Tinha como ser mais chique? Junto de uma foto das duas, a cantora agradeceu a estilista por todo o cuidado com seu dia especial.

Minha irmã Spice Vic, eu não consigo te agradecer o bastante por sua enorme generosidade. Você não apenas vestiu a mim e minha mãe, mas me surpreendeu estando pessoalmente lá para nos vestir. Foi tão especial graças a VOCÊ e sua fabulosidade. Honestamente, que final perfeito para um dia mágico, você reservou um amável jantar com nossas famílias. 25 anos de amizade e ainda gostamos uma da outra haha. Te amo muito.

Ao The Sun, Mel B comentou sobre o prêmio que recebeu:

- Eu pensei em todas as mulheres que eu conheci nos últimos anos e que estiveram em situações terríveis. Mulheres que morreram, mulheres que ainda estão sofrendo. Isso, para mim, era sobre elas. E ainda é. Receber aquela carta me falando sobre o MBE, foi a primeira vez em que eu pensei que havia feito algo. Não como uma Spice Girl, mas como Melanie Brown.