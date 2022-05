Alckmin diz que 'lula com chuchu' será 'hit culinário'

08/05/2022 | 11:26



O lançamento da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Geraldo Alckmin (PSB) a presidente e vice, respectivamente, em São Paulo neste sábado, 7, teve piada, exaltação à ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a presença de ex-participantes do programa Big Brother Brasil, da TV Globo. Alckmin chegou a arrancar gargalhadas do público presente no Expo Center Norte, em São Paulo.

Em uma entrada por vídeo em razão do diagnóstico de covid, o ex-tucano sugeriu que o prato de "lula com chuchu" se tornará um "hit" na culinária brasileira.

"Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião de que lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira: muito obrigado", disse Alckmin, em referência ao apelido que por muitos anos rejeitou de "picolé de chuchu".

Lula entrou na piada e disse que "lula e chuchu se tornará o prato da moda no Palácio do Planalto" a partir do ano que vem. O ex-presidente também disse a Bela Gil, presente ao evento, que ela poderia incluir a combinação em seu restaurante, que fica na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Apenas Lula e Alckmin discursaram.