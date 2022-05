Grande ABC disponibiliza 819 vagas de emprego; São Caetano se destaca, com 427 postos

Do Diário do Grande ABC



08/05/2022 | 10:41



O Grande ABC contabiliza 819 novas oportunidades de emprego nesta semana. As opções variam entre pedreiro, costureira, pintor, entre outras vagas, incluindo até estágio. O portal da cidade de São Caetano se destaca, com 427 postos. Em seguida estão São Bernardo (142 chances de emprego), Mauá (117), Rio Grande da Serra (51), Diadema (50) e Ribeirão Pires (32). Santo André não participa do levantamento.



Entre as ocupações em São Caetano há para operador de caixa (60), repositor de frios/hortifrúti/laticínios (45), pedreiro (25) e empacotador (20). São Bernardo divulga 142 oportunidades na CTR (Central de Trabalho e Renda), à Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, com atendimento de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e às sextas-feiras, das 8h às 15h. A maioria se divide para vendedor porta a porta (60), operador de telemarketing ativo (40), carpinteiro de pontes (dez), entre outros, como auxiliar de pedreiro e pintor industrial.



O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá apresenta 117 cargos, como 35 para auxiliar operacional de logística/expedição, 30 para costureira em geral (confecção de vestuário) e sete para operador logístico (com CNH categoria B).



O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Rio Grande, na Rua do Progresso, 700, bloco D, no Jardim Progresso, disponibiliza vagas a auxiliar de limpeza (24), recepcionista em geral (16), auxiliar de linha de produção (dez), auxiliar de expedição etc.



Em Diadema tem dez funções para fiscal de Loja com experiência em supermercado, sete para ajudante de produção com experiência na confecção de salgado/pizza etc. Já o PAT de Ribeirão Pires, com postos para atendente de lojas e vendedor, funciona nas dependências do Atende Fácil, à Avenida Capitão José Gallo, número 55, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.