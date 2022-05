Anitta manda indireta aos que desejam seu mal: Como uma ariana raiz, me ameaçar tem efeito contrário

08/05/2022 | 10:11



Sem papas na língua, Anitta adora causar na internet!

Recentemente, ela usou o Twitter para dizer algumas verdades àqueles que a ameaçam:

Uma dica a quem possa estar interessado: a ameaça é a forma mais ineficaz de tentar me podar. Como uma ariana raiz, me ameaçar tem efeito contrário, sabe? Só faz com que eu queira fazer ainda mais aquilo que você quer que eu pare de fazer.

Nos tweets seguintes, ela falou que não adianta desejar o mal à ela:

Desejar meu mal também meio que não funciona muito porque meu axé em dia... enfim... eu no lugar de alguém que esteja querendo muito que eu saia do caminho ia rezar bastante pra essa Anitta fazer bastannnnte sucesso, e me encher de trabalho que não dê pra pensar em outra coisa. Ou até um amor correspondido que me tire do eixo e me deixe meio nas nuvens sabe. Enfim... so tô dando uma dica bem sem motivo sabe galera. Caso alguém esteja interessado. Só por acaso mesmo

Eita!