Itália apreende iate sob alegação de que proprietário tem conexão com russos

07/05/2022 | 13:00



Autoridades italianas ordenaram na sexta-feira a apreensão de um iate cujo proprietário teria "conexões econômicas e comerciais significativas" com "elementos proeminentes do governo russo". A apreensão foi ordenada sob sanções da União Europeia em resposta a "ações que comprometem ou ameaçam a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia", disse um comunicado do Ministério da Economia e Finanças da Itália.

Os países da UE, juntamente com os EUA e aliados, apreenderam vários navios de luxo pertencentes às elites russas como parte de um esforço internacional para punir o Kremlin e o presidente Vladimir Putin por iniciarem a guerra.

O iate Scheherazade, objeto do pedido de sexta-feira, foi construído na Alemanha em 2020 e é o 12º maior iate privado do mundo, segundo a publicação comercial Boat International. Ele foi ancorado no resort toscano de Marina di Carrara, cerca de 230 milhas ao norte de Roma.

A mídia italiana informou que o iate é de propriedade indireta de Putin. A embaixada da Rússia na Itália não respondeu imediatamente a um pedido de comentário na manhã deste sábado.

Fonte: Dow Jones Newswires.