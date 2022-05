Joe Biden autoriza envio de US$ 150 milhões em assistência militar para a Ucrânia

07/05/2022 | 09:30



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden autorizou na sexta-feira o envio de outros US$ 150 milhões em assistência militar para a Ucrânia na sua luta contra as forças invasoras da Rússia. Biden disse que os gastos mais recentes significam que seu governo "quase esgotou" o que o Congresso autorizou para a Ucrânia em março e pediu que legisladores aprovem rapidamente um pacote de gastos de mais de US$ 33 bilhões que durará até o fim de setembro.

"Estamos enviando as armas e equipamentos que o Congresso autorizou diretamente para as linhas de frente da liberdade na Ucrânia", disse Biden em nota. "O apoio dos EUA, juntamente com as contribuições dos nossos aliados e parceiros, tem sido fundamental para ajudar a Ucrânia a vencer a batalha de Kiev e dificultar os objetivos de guerra de Putin na Ucrânia."

Uma autoridade dos EUA disse que a última parcela de assistência inclui rodadas de artilharia, radares de contra-artilharia, equipamentos de interferência, equipamentos de campo e peças de reposição.