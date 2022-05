Transnítria diz que drones lançaram explosivos perto da fronteira com Ucrânia

07/05/2022 | 12:30



A região separatista da Transnístria, dentro da Moldávia, disse neste sábado que drones não identificados lançaram explosivos perto de sua fronteira com a Ucrânia. O Ministério do Interior da Transnístria afirmou que os drones foram responsáveis por quatro explosões que ocorreram na sexta-feira perto de um antigo aeródromo na vila de Vrnc u. Não houve vítimas, disse o ministério.

A Transnístria afirmou ter sido alvo de várias explosões nas últimas duas semanas. Uma base militar, duas torres de rádio da era soviética transmitindo estações em russo e a sede do serviço de segurança estatal em Tiraspol estavam entre os alvos recentes, segundo o documento.

A Transnístria é uma região separatista dentro da Moldávia, um pequeno país europeu ladeado pela Ucrânia a leste e pela Romênia a oeste. A região se separou da antiga República Soviética da Moldávia após sua declaração de independência da URSS em 1991, em um esforço para permanecer dentro do bloco soviético. O enclave pró-Rússia despertou preocupação entre as autoridades do governo da Moldávia sobre o papel que cerca de 1.500 soldados russos lotados na Transnístria poderiam desempenhar no reforço da campanha militar de Moscou na Ucrânia, levando a Moldávia a colocar suas forças de segurança em alerta. Fonte: Dow Jones Newswires.