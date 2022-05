Auricchio entrega revitalização de escola em que os pais estudaram

Joyce Cunha

O bairro Fundação, em São Caetano, celebrou ontem o aniversário de 102 anos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Senador Flaquer em grande estilo. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) entregou a reforma da unidade, a mais antiga da cidade, com a presença de estudantes, familiares e profissionais da educação.



A cerimônia de reinauguração aconteceu na quadra esportiva da escola, um dos espaços contemplados com a revitalização da Prefeitura. As obras foram anunciadas em 2020, centenário da unidade, mas tiveram início, efetivamente em 2021.



Foram realizados serviços de requalificação, com a ampliação de cozinha, do refeitório, da arquibancada da quadra, instalação de novo acesso coberto para os alunos, adequação do sistema de combate a incêndio, pinturas interna e externa, entre outras melhorias.



“São Caetano olha para o futuro. A educação é o vetor da transformação social. Essa reforma foi prometida por muitos anos. Tivemos alguns obstáculos, mas deixamos mais um compromisso cumprido com o bairro Fundação, atendendo às solicitações da comunidade”, declarou o chefe do Executivo, que lembrou, em seu discurso, que seus pais foram estudantes da Emef Senador Flaquer.



Em clima de festa, os alunos dos primeiros anos recitaram, inclusive em Libras, o poema Borboletas, de Vinicius de Moraes. “Quando a educação é uma política de governo, essas coisas acontecem. Gestores trabalhando comprometidos, a comunidade verificando quais são os resultados. É um conjunto de fatores. Hoje o cuidado com as escolas, as políticas educacionais que estamos desenvolvendo, resultam em crianças felizes, famílias felizes e uma comunidade bem atendida”, avaliou a secretária de Educação Minéa Paschoaleto Fratelli.



A intervenção da Prefeitura foi comemorada pela equipe escolar. “A gente esperava muito essa reforma, que modificou a estrutura da unidade. Celebramos a educação, a história da Emef Senador Flaquer. Que venham mais 100 anos e que essa escola siga transformando vidas”, comentou o diretor da unidade, Tiago Luiz Araújo.



A Emef Senador Flaquer atende 644 estudantes do 1º ao 9º ano. No início da semana, Auricchio assinou a ordem de início das obras de requalificação de outra unidade escolar do bairro Fundação, a EMI (Escola Municipal Integrada) Alice Pina Bernardes.