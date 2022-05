Conservadorismo verde

Do Diário do Grande ABC



Uma das bases do pensamento conservador não está nos livros de ciência política, mas sim na própria palavra que o denomina: conservador é aquele que conserva, que defende a conservação do que há de bom e já está aí. E como todo e qualquer militante da ESG (sigla em inglês que pode ser traduzida como política de boa governança que preza o ambiental e o social), o governo de São Paulo defende a conservação do planeta, o desenvolvimento econômico e sustentável de todos os brasileiros que vivem no Estado.



Especificamente na área ambiental, desde o primeiro dia de nova gestão, em janeiro de 2019, só na SLT (Secretaria de Logística e Transportes)/Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), várias ações já foram realizadas. O Estado de São Paulo terá nos próximos anos dois grandes corredores ecológicos: um deles localizado entre as estradas da sigla PiPa (denominação para Piracicaba-Panorama) e o outro, a Linha Verde, a nova ligação bimodal (rodoviária e ferroviária) entre a Grande São Paulo e o Porto de Santos.



Para além da expressão politicamente correta tão propagada nos últimos anos, não se trata apenas de rodovias carbono zero – as primeiras do Brasil –, pois São Paulo é o primeiro Estado a assumir, por decreto, o compromisso com as campanhas da ONU Race to Zero e Race to Resilience. Este governo de São Paulo trabalha sério! Tanto que criamos dois importantes GTs (Grupos de Trabalho): o de Rodovias Inteligentes e o Net Zero. Deste último nasceu embrião cuja licitação está em andamento e terá investimento do DER-SP de R$ 24,7 milhões, o programa do Carbono Zero nas rodovias paulistas. O consórcio vencedor vai ajudar a SLT e o DER a planejarem e executarem programa de controle a emissão de gases nos 22 mil quilômetros de rodovias do Estado.



Além disto, a SLT trabalha exaustivamente para valorizar os modais verdes do transporte de cargas, como o hidroviário – através dos 800 quilômetros paulistas do Tietê. No caso do ramal sobre trilhos, o governo de São Paulo prepara o PEF/SP (Plano Estratégico Ferroviário), que pretende de cara reativar 2.530 quilômetros de ferrovias que estão inoperantes ou semiutilizadas. Para isto, aguarda aval da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) do projeto de lei 148/22. O economista John Maynard Keynes (1883-1943) não pensava ainda em ESG em suas teorias, mas sua colega da Universidade de Cambridge Stephany Griffith-Jones advoga, com urgência atual, de ‘keynesianismo verde’. Afinal, não há crescimento econômico sem responsabilidade ambiental e social.



João Octaviano Machado Neto é engenheiro e secretário estadual de Logística e Transportes de São Paulo.<EM>

PALAVRA DO LEITOR

Combustíveis

Os dígitos após a vírgula não geram tanto problema. O problema é ter dois dígitos antes da vírgula (Bombas vão ter dois dígitos após a vírgula).

Ana Lucia Aluoto

do Facebook



PLR da GM – 1

Se tiver dedo do sindicato melhor ficar bem esperto, o reajuste deveria ser bem maior (Trabalhadores da GM aprovam PLR – Participação nos Lucros e Resultados – no valor de R$ 17 mil). O sindicato costuma abocanhar uma boa parte nas negociações.

Célia Alves Martins

do Facebook



PLR da GM – 2

E a lavagem cerebral continua! Não tem como mais aguentar este governo Bolsonaro! Pelo amor de Deus parem de se iludir. Ele é o Messias do Centrão, da elite deste País. Pelo amor de Deus! O cara acabou com o salário do povo, (que tem dificuldade de pagar) mercado, feira, açougue, luz, água, gasolina etc. E fica com polêmicas para manipular e desviar (o foco) da realidade.

Adriano Rapid

do Facebook



STF e Senado

O STF (Supremo Tribunal Federal), guardião da Constituição, a desrespeita sob o olhar passivo do Senado – único que pode punir o STF. Alguns senadores têm processos engavetados no STF. Resumo da ópera: parece troca de favores. Você não mexe comigo e eu não mexo com você. Daí ministros e senadores não são molestados nem punidos, ao que parece, num pacto de reciprocidade.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Petrobras

As pesquisas mostrando Lula à frente têm método: convencer o eleitor de que a eleição está ganha. Ao dizer que, se eleito, vai ‘abrasileirar o preço da gasolina’, Lula, que saqueou os cofres da Petrobras, parece indicar que será tarefa fácil, mas o eleitor já viu esse filme e não cairá na armadilha novamente. Não é fácil esquecer a forma como a Petrobras foi saqueada nos governos do PT, ela também serviu ao esquema bilionário de corrupção, que engordou bolsos e contas de partidos e políticos, inclusive no caso da Bolívia com obras não concluídas, além de sobrepreço, em clara gestão irresponsável.

Luciana Lins

Campinas (SP)



Eduardo Bolsonaro – 1

Infelizmente, filho de peixe, peixinho é, e dificilmente será punido (Conselho abre processo por deboche à tortura de Miriam Leitão). Todos sabem que o peixe mor é a favor da tortura, assim sendo...

Maria Cecilia Bentini

do Facebook



Eduardo Bolsonaro – 2

Miriam Leitão foi torturada e presa grávida, aí vem esse ridículo fazer deboche com o caso em um debate nada a ver com o assunto. Pode não concordar com ela, mas respeito acima de tudo, principalmente com o sofrimento alheio. E depois ele quer estar certo querendo cobrar respeito do próximo. Lamentável até para quem se diz ser cristão!

Alison Marlon

do Facebook



Centro logístico

A FCGEP (Fazenda Campo Grande Empreendimentos e Participações) não errou em propor o centro logístico. Errou a renegar uma das essências empreendedoras nesse tipo de projeto, que é não consultar pessoas que vivem na região e os bons profissionais que estudam e conhecem o repertório Paranapiacabano. Errou também no EIA/Rima elaborado pela empresa CPEA, que deu ‘ctrl C’, ‘ctrl V’ dos projetos seus em estoque, que não entendeu e não estudou as peculiaridades do local. Sugiro à FCGEP que troque seu staff técnico. Mude não o objetivo, mas as bases do projeto, que julgo oportuno e necessário e, com isso, todos os envolvidos ganhem. Gestores públicos se metendo a projetar, e esquivando-se de se posicionar sobre o centro logístico, com medo de perder sua prestância. E FCGEP, R$ 780 mi? Onde arrumaram esse enorme valor? Quase o valor do BRT-ABC, 1/4 do aeroporto de São Bernardo de Luiz Marinho. Que seja centro logístico onde todos ganhem, com respeito ao meio ambiente, sustentabilidade e tecnologia.

Marcel Martin

Santo André