Mãe de Neymar Jr., Nadine Gonçalves viaja com novo affair para terra dele

05/05/2022 | 10:11



Ao que tudo indica está ficando sério o romance ainda não assumido entre Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr., e o muso fitness Rafa Talaski. Após os dois curtirem o Carnaval juntinhos na Sapucaí, no Rio de Janeiro, mesmo que de forma mais discreta, segundo informações do jornal Extra, ela teria viajado com o rapaz para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, terra dele.

Ainda de acordo com informações do veículo, Nadine teria sido vista passeando e fazendo compras em uma loja da cidade, conforme contou uma vendedora:

Ontem até a mãe de Neymar comprou aqui na loja e eu a atendi ela.

O novo casal teria aproveitado para visitar algumas cachoeiras de Bonito - e Rafa chegou a postar alguns registros em uma pousada de lá, o que fizeram os rumores ficarem ainda mais fortes. Já Nadine publicou uma foto exibindo, toda feliz, um buquê de rosas vermelhas que ganhou.

Muito obrigada, eu amei.

Lembrando que apesar de Rafa ser de Campo Grande, ele estava no Rio de Janeiro para o Carnaval e acabou ficando com Nadine após os dois terem sido apresentados pelo amigo em comum, David Brazil.