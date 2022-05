A magia das contas de São Caetano

Da Redação



05/05/2022 | 09:50



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), festejou recentemente a boa notícia que deu aos servidores municipais e entidades. Com sete meses de antecipação, anunciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que gerou impacto financeiro de R$ 11,7 milhões, e ainda pagou R$ 3 milhões às APMs (Associações de Pais e Mestres). O que chama a atenção é que, quando assumiu, em dezembro, Auricchio falou das dificuldades financeiras e determinou imediatamente o contingenciamento de 25% das despesas públicas. Isso sem falar na ação da CPTM que pode resultar no pagamento de R$ 120 milhões. Para muita gente, isso significa que, agora, a situação dos cofres da Prefeitura já não está tão ruim. E que Auricchio fez alguma mágica. E como bom mágico, não dá para revelar o segredo.



Bastidores

Nomeação

Ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da secção de Santo André, Andréa Tartuce foi nomeada para coordenar regionalmente a ESA (Escola Superior de Advocacia) da OAB de São Paulo. A instituição, ligada à entidade estadual, oferece cursos de especialização para a categoria, como pós-graduação, cursos livres e cursos gratuitos, para capacitação e atualização dos advogados que atuam nos 645 municípios do Estado.

Carga horária

Dois dias após aprovar de forma definitiva o projeto do Executivo que reduz de 33 para 30 horas o tempo de trabalho semanal das APIs (Auxiliares de Primeira Infância), comissão da Câmara de São Caetano que discute a carga horária dos servidores da educação se reúne hoje com representantes do sindicato. A discussão em torno da demanda relativa às APIs deu origem a pleitos das merendeiras, das serventes, das serventes provedoras e das lactaristas. Para evitar que cada caso seja tratado individualmente, a casa decidiu ampliar o debate para fechar uma proposta.