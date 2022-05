Santo André: novo modelo em habitação

Do Diário do Grande ABC



04/05/2022 | 23:59



A partir de 2017, início da gestão do prefeito Paulo Serra, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária recebeu nova diretriz. Definiu que seria necessário juntar forças com a iniciativa privada para buscar soluções de moradia para parcela da população que não tinha acesso à possibilidade de financiamento sem incentivos. A meta era formular política moderna e fortalecida. Sempre acreditamos que as famílias que pagam aluguel, que moram com familiares e em cortiços também deveriam ser atendidas. Não somente moradores que ocupavam favelas e que são removidos por alguma razão, como acontecia anteriormente.



Famílias consideradas de interesse social, que ganham até seis salários mínimos, representam parcela considerável do deficit habitacional em Santo André, algo muito similar ao que ocorre em São Paulo e no Brasil. Com o modelo de financiamento praticado no mercado, esta população não consegue adesão e a sonhada casa própria fica mais distante. Assim, em 2019, o Executivo apresentou e os vereadores aprovaram a Lei 10.191 para habitação de interesse social, legislação que permite maior possibilidade de verticalização, desconto progressivo de acordo com a faixa salarial de zero a três salários mínimos e até isenção total de impostos. Com isso, Santo André se tornou referência no assunto em nível federal. Resultado: impulsionamos o interesse dos empreendedores e colocamos a cidade novamente no radar dos investidores em habitação popular.



Hoje, as maiores empresas do Brasil estão construindo conosco. Além disso, inovamos mais uma vez e lançamos plataforma digital dedicada à habitação de interesse social. Local não somente para cadastro das famílias, mas sim área de gestão, onde construtores recebem seus alvarás e, após aprovações jurídicas, possuem canal direto com a cidade e nossos munícipes. Nos próximos três anos nosso objetivo é superar 10 mil apartamentos entregues. Mudamos também o paradigma das urbanizações, dando dignidade e transformando favelas em bairros.



Trabalho complexo, mas de grande valor, integrando áreas antes degradadas ao restante da cidade. Santo André também avança na regularização fundiária, com mais de 6.000 matrículas entregues desde 2017, marca entre as maiores do Estado. Famílias que hoje dormem tranquilas com seus títulos de propriedade, após décadas de incertezas e promessas não cumpridas. E temos metas ousadas. Pretendemos chegar à marca de 20 mil matrículas de imóveis entregues até 2024. Desafios de cidade do tamanho e da complexidade de Santo André são enormes. Mas, com este modelo inovador, tenho certeza que vamos conseguir ainda mais avanços, reforçando o bom exemplo de gestão para o Estado e para o País.



Rafael Dalla Rosa é secretario de Habitação e Regularização Fundiária de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Kassab – 1

Foi (Gilberto) Kassab quem disse que um prefeito do (Grande) ABC seria candidato a vice-governador (em São Paulo) ou senador (Para Kassab, Ciro é a ‘única terceira via’ e aliança não é impossível)? E os caras acreditaram.

Eduardo Gomes

do Facebook



Kassab – 2

Vamos limpar esses cânceres da política brasileira! Chega de sempre os mesmos serem eleitos. Chego a acreditar que ou as urnas são fraudadas ou o povo que não sabe votar mesmo!

Fabio Breda

do Facebook



Asfalto

Senhor prefeito, não esqueça do trecho da Avenida dos Estados entre o trevo (próximo à Estação Prefeito) Saladino e a Rua Antônio Cardoso, em Santo André, porque o asfalto está péssimo, muito perigoso. Em frente à Copafer, então, está pior.

Nelson Hanna

Santo André



Preservação

As prefeituras de Santo André e de Diadema, por meio de seus órgãos competentes, adotaram o leite extraído de frutas para seus alunos, entre zero e 3 anos de idade, que frequentam suas dezenas de creches (Setecidades, dia 2). É política que visa projetar o bem-estar da população. A qualidade de nossas vidas depende do que consumimos. E consumimos muito açúcar em virtude de dopamina que atua em diversas regiões do cérebro, proporcionando-nos bem-estar. No entanto, o açúcar é veneno. Um questionário, promovido por entidade abalizada da Inglaterra, perguntou: ‘Qual é o maior veneno que você consome?’ Resposta: açúcar! Quem diria: açúcar – autoengano. O açúcar de qualidade que preserva a saúde é o extraído de frutas e legumes, inclusive de leite, extraído de aveia, castanhas e coco. Melhorei de saúde depois que fiz essas substituições. Este é o depoimento de um senhor de 90 anos de idade – saudável e produtivo, apesar de artrose nos joelhos que dificulta o andar.

Alexandre Takara

Santo André



Poluição

Em relação ao Editorial ‘Petroquímica em debate’ (Opinião, ontem), o Cofip ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) e suas associadas esclarecem que não há qualquer estudo médico científico no Brasil e no mundo que aponte nexo causal biológico entre a tireoidite de Hashimoto e a exposição a qualquer atividade industrial. Assim, carece de comprovação científica a afirmação que consta no referido editorial. Os estudos já publicados por instituições reconhecidas no tema não indicam a prevalência da tireoide crônica autoimune no entorno do polo do ABC. A literatura médica relaciona os casos da doença ao alto consumo de iodo e à propensão genética. A hipótese de se associar a doença a fatores externos requer uma análise criteriosa, que deve ser comprovada por outros estudos científicos. As 16 empresas que compõem o Cofip ABC operam estritamente dentro das normas existentes nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente.

Cofip ABC