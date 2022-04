São Caetano inicia a entrega de carteira às pessoas com autismo

Da Redação



30/04/2022 | 08:25



A Prefeitura de São Caetano iniciou ontem a entrega da Ciptea (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista). O documento é resultado da Lei Federal 13.977, de 8 de janeiro de 2020, conhecida como Lei Romeo Mion (filho do apresentador Marcos Mion).

Na prática, a Ciptea reforça o atendimento prioritário às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Órgãos públicos e estabelecimentos privados devem priorizar o atendimento a este público. Assim, o documento dispensará a necessidade de explicações e justificativas, evitando possíveis constrangimentos.

A primeira contemplada foi Daniela Sayuri Kawamura Vaz, 6 anos, que recebeu a Ciptea diretamente das mãos do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), no Palácio da Cerâmica. A Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida) já recebeu 362 requisições do documento, que será entregue aos demais solicitantes a partir de terçafeira, no Atende Fácil.

"A inclusão é produto de muitos fatores, alguns ainda a serem descobertos. É um processo de expansão, que vai indo bem na nossa cidade, com diversos exemplos, como a Ciptea. O aprimoramento das políticas públicas à pessoa com deficiência é uma prioridade do nosso governo. Trabalhamos para oferecer o melhor", afirmou Auricchio.

O prefeito recebeu em seu gabinete Daniela, a irmã gêmea, Érica, os pais Milton e Priscila, e a avó materna, Mieko. O chefe do Executivo ganhou um bolo das crianças e retribuiu com placa de São Caetano. "Como o autismo não é um transtorno aparente, muitas pessoas ainda julgam quando é dada prioridade de atendimento à Daniela. A Ciptea acaba com esse malentendido, deixando claro que o atendimento prioritário é um direito das pessoas com TEA", destacou Priscila.