Pivô Bianca volta para casa na AD Santo André

Dérek Bittencourt



30/04/2022 | 00:01



A boa filha à casa torna. E em misto de gratidão, emoção e força de vontade, a pivô Bianca Araújo, 25 anos, está de volta à AD Santo André para a disputa da Liga de Basquete Feminino. Em fase final de recuperação de uma gripe, ela faz tratamento para ficar à disposição do técnico Rafael Chocolate para a partida de hoje, contra o Sesi Araraquara, às 18h, no Ginásio Laís Elena. Aliás, sua reestreia ser na quadra batizada com o nome da ex-treinadora tornaria ainda mais sentimental para a jogadora.

Bianca regressa após duas temporadas longe de casa. Neste período defendeu Flumen Sancti Viiti Rijeka, da Croácia, BAX Catanduva e, mais recentemente, o Clube Desportivo Escola Francisco Franco, de Portugal. E, com sorriso no rosto, não esconde a felicidade em retornar.

“Eu estou voltando para Santo André porque escolhi estar aqui. Tinha outras propostas. Mas estar perto da família e das pessoas que amo me deixa muito feliz”, disse. “A negociação foi tranquila porque tratei com a Arilza (Coraça, atual coordenadora e ex-treinadora) e confio nela. Está sempre conversando comigo, sei que procura o melhor para minha carreira e achamos que era um bom momento para estar em Santo André”, emendou.

Bianca vinha treinando com as companheiras, mas por motivos de saúde perdeu as duas últimas atividades. Ontem, porém, posou para fotos do repórter fotográfico André Henriques debaixo da foto e do nome de Laís Elena. E, segundo ela, foi especial. “Quando retornei e entrei no ginásio meus olhos ficaram marejados. Ela (Laís) e Arilza sempre me cuidaram como mães”, admitiu.

Na adolescência, antes de conhecer o basquete, ela era catadora de recicláveis, até um amigo indicar para ela o esporte. Com seu 1,92 metro, chamou atenção de Laís e Arilza, que lapidaram e transformaram a pivô em jogadora de Seleção Brasileira.

Segundo Bianca, os três clubes que defendeu enquanto ficou longe de Santo André fizeram-na evoluir. “As experiências foram ótimas, tanto na Croácia como em Portugal. Aprendi e cresci muito como pessoa, dentro e fora das quadras. Tenho mais maturidade. Ano passado disputei a LBF por Catanduva e também foi uma experiência que me fez crescer . Fui MVP (melhor jogadora) no jogo lá contra Santo André”, recordou.

Bianca tem uma missão neste regresso ao time. “Quero deixar os andreenses e todos os que torcem para nós , felizes. Não consegui deixar a Laís orgulhosa do meu basquetebol, mas a Arilza está aí e quero dar essa alegria para ela com a camisa de Santo André”, comprometeu-se a pivô, que reencontrou diversas colegas. “Estou em casa, minhas companheiras de equipe me receberam muito bem. Já joguei e cresci com algumas e também já estive visitando treino de nossas equipes de formação, que foi de onde saí , tirei fotos e quero servir de motivação para essas meninas”, finalizou a atleta.