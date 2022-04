Sonic Origins: SEGA anuncia data de lançamento e preços; veja o trailer

Da Redação

Do 33Giga



20/04/2022 | 15:55



Sonic Origins é uma nova coleção multi-jogos que reintroduz os títulos 2D favoritos dos fãs que foram originalmente lançados na plataforma SEGA Genesis/Mega Drive. São eles: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD, que foram remasterizados digitalmente para plataformas da geração atual.

Desenvolvido pela SEGA, Sonic Origins oferece a ação de Sonic encontrada nos jogos originais, ao mesmo tempo em que tem um novo toque com recursos adicionais, novos conteúdos, modos e muito mais.

Crédito das fotos: Divulgação / SEGA Crédito das fotos: Divulgação / SEGA × × × × × × × × × × × × × × × ×

A compilação de títulos incluídos em Sonic Origins está programada para ser lançada digitalmente no aniversário do Sonic, 23 de junho de 2022, a partir de R$ 214,95 no PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, a família de sistemas Nintendo Switch™ e PC. Hoje, os fãs de Sonic podem fazer a pré compra de Sonic Origins.

Sonic Origins – Bônus da pré-venda digital

Bônus de 100 medalhões

Modo Mirror desbloqueado

Letter Box (Padrão do Mega Drive)

Sonic Origins – Digital Standard – R$ 214,95

Jogo principal

Sonic Origins – Digital Deluxe – R$ 239,90

Jogo principal

Adicionadas missões difíceis

Letter Box

Personagens no Menu Principal

Island Camera no Menu Principal

Animações de Personagens no Music Playback

Faixas exclusivas dos títulos do Mega Drive

Sonic Origins – Premium & Classic Sound Packs – R$ 21,45

Faixas exclusivas dos títulos do Mega Drive

Acompanhando esta novidade, a SEGA lançou um novo trailer, apresentando aos fãs uma visão do que está por vir neste inverno. Confira abaixo.

Sonic Origins: o jogo

Em Sonic Origins, os jogadores se juntarão a Sonic, Tails e Knuckles para correr na velocidade da luz em versões remasterizadas de níveis icônicos como Green Hill Zone e Chemical Plant Zone, para uma experiência supersônica clássica e modernizada para as plataformas da geração atual.

Os jogadores podem alternar entre os modos Clássico ou Aniversário para girar em loops atrás de loops e coletar anéis em uma missão para salvar o mundo do malvado Dr. Eggman.

Com Sonic Origins, os fãs novos e antigos do personagem podem celebrar os jogos clássicos do Sonic que transformaram a lendária franquia no que ela é hoje. Com novos visuais remasterizados, personagens, modos de jogo, zonas e muito mais, Sonic Origins traz o melhor dos títulos originais do Sonic para os dias modernos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Principais Recursos

Modo Clássico

Vá ao passado com o Modo Clássico e experimente a coleção de vários jogos do legado do Sonic em sua forma retrô com desafios clássicos. Este modo apresenta as versões originais, com vidas limitadas e game over.

Modo Aniversário

O Modo Aniversário oferece uma exibição em fullscreen e oferece aos jogadores um número infinito de vidas para manter a diversão sem game overs.

Missões, medalhões e Museu

Teste suas habilidades e ganhe medalhões competindo por várias missões ao longo dos jogos. Os jogadores podem gastar medalhões para desbloquear novos conteúdos do cofre, experimentar um Estágio Especial e muito mais.

Melhor do que nunca

Reiniciado, recarregado e remasterizado — Sonic Origins pode ser jogado no PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, a família de sistemas Nintendo Switch™ e PC com uma apresentação visual inédita, incluindo animações e aprimoramentos para a geração atual. Experimente a emoção com Sonic, Tails e Knuckles.