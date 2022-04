Mais uma! Boninho anuncia trollagem com os brothers: Juro que eu tento ficar quieto

19/04/2022 | 08:10



Vem aí! Boninho não vai dar descanso aos brothers no BBB22 e já anunciou uma nova trollagem para mexer mesmo com a cabeça dos confinados.

Na noite da última segunda-feira, dia 18, logo após o famoso Jogo da Discórdia, o diretor postou um vídeo em suas redes sociais e revelou que a brincadeira irá rolar nesta terça-feira, dia 19, bem no dia de decisão de berlinda.

Juro que eu tento ficar quieto, mas eles dão as dicas pra gente botar poupa no jogo!!! BBB todo mundo de mala pronta! #jogodadiscordia, escreveu na legenda do vídeo.

No vídeo, Boninho explicou sobre a decisão de realizar a trollagem:

Nunca está bom quando um pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então amanhã de manhã a gente vai falar: 'todo mundo de mala pronta'. Por quê? Só pra gente se divertir, disse.

Claro que através dos comentários, muitos internautas revelaram que adoraram a brincadeira que vem por aí:

Amei, disse uma.

Vai ser muito bom, opinou outra.

Amo, geral no desespero, apostou uma terceira.

Eita, como vocês acham que eles vão reagir? Vale pontuar que Eliezer, Paulo André e Gustavo estão disputando a preferência do público.