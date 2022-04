Atletas de São Caetano conquistam nove medalhas para o Brasil no Rio Open de Taekwondo

Da Redação



18/04/2022 | 12:32



São Caetano conquistou nove medalhas no Rio Open G2, encerrado domingo (17/4), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. A competição valeu 20 pontos no ranking mundial.



Os atletas da cidade faturaram cinco medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. Os ouros foram conquistados por Gabriel Fabre (63kg), eleito melhor atleta do evento, Gabriel Campolina (68kg), Ícaro Miguel (87kg), Sandy Macedo (57kg) e Raphaella Galacho (73kg). A prata foi conquistada por Camila Bezerra (49kg) e, os bronzes, por Caroline Gomes (62kg), Nickolas Ribeiro (74kg) e Pedro Arthur (87kg).



O coordenador de taekwondo da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), Marcelo Todaro, comemorou mais um grande resultado do taekwondo de São Caetano representando a seleção brasileira.



“A equipe vem de três medalhas de ouro no Open de Porto Rico, primeira competição do ano, e agora conquistou cinco ouros, quase o dobro. Além disso, em Porto Rico a Camila Bezerra foi eleita a melhor atleta do torneio e, aqui no Rio, o melhor foi o Gabriel Fabre, além de o Clayton dos Santos, nosso treinador, ter sido eleito o melhor técnico da competição”, destacou Todaro.