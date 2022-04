EC São Bernardo vence e continua na briga por vaga na próxima fase

Do Diário do Grande ABC



17/04/2022 | 10:10



Foi nos acréscimos que Gabriel Argentino marcou o gol da vitória do EC São Bernardo, por 1 a 0 sobre o Capivariano, ontem à tarde, no Estádio 1º de Maio, pela abertura do returno da Série A-3 do Campeonato Paulista. Com a vitória, o time do técnico Renato Peixe chega a sete pontos e segue no páreo pela classificação à fase semifinal. Já o Capivariano estacionou nos sete pontos, porém, também segue na briga pelo objetivo de avançar de fase. Noroeste e Marília são as outras equipes da chave.



Foi uma boa partida, com lances de gols de ambos os lados, mas a vitória foi justa para o time que mais tomou a iniciativa na partida. Quando se esperava que a partida terminaria empatada, no último ataque, aos 47 minutos do segundo tempo, Gabriel Argentino desceu pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado, forte, a bola bateu no zagueiro Jemmes e venceu Anderson, gol que garantiu a vitória e manteve o Cachorrão na luta por vaga na próxima faseda vitória do São Bernardo, que passa a ver muito de perto a vaga para a semifinais.



Na quinta e penúltima rodada da segunda fase, quarta-feira, o EC São Bernardo recebe o Noroeste, às 15h, novamente no Estádio Primeiro de Maio.