Inundações na África do Sul deixam 395 mortos

16/04/2022 | 07:00



As inundações devastadoras que atingem a África do Sul deixaram 395 mortos e 41 mil atingidos, segundo balanço divulgado na sexta-feira, 15. A maioria das pessoas morreu na região de Durban, cidade portuária de Kwazulu-Natal voltada para o Oceano Índico, onde se concentraram as intensas chuvas que começaram no fim de semana passado.

Helicópteros do Exército e mais de 4 mil policiais foram mobilizados para os trabalhos de busca e resgate, já que pelo menos 55 pessoas continuam desaparecidas.

Após seis dias de chuvas torrenciais e deslizamentos de terra, os socorristas têm pouca esperança de encontrar sobreviventes. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.