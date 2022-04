Coachella 2022: saiba como assistir aos shows de Anitta, Pabllo Vittar e outros

15/04/2022 | 11:56



Nesta sexta-feira, 15, começa o tão aguardado festival Coachella e essa edição tem uma novidade. Os shows serão transmitidos pelo canal oficial do festival no YouTube e com isso será possível ver a estreia de Anitta e Pabllo Vittar. E se tem uma coisa que não vai faltar nessa edição do Coachella é música boa. Com Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat e muito mais será impossível não se divertir diretamente do conforto de casa.

Pensando em garantir a sua diversão nesta sexta, 15, separamos algumas informações que você precisa saber e, assim, não vai perder nada. Confira:

Quais os dias do Coachella?

Em 2022, o festival acontece de 15 a 17 e 22 a 24 de abril, e as atrações deste primeiro final de semana se apresentam novamente nos outros três dias de Coachella. Ou seja, quem tocar nesta sexta, 15, vai se apresentar na próxima sexta-feira, 22.

Quem vai se apresentar?

Esta edição traz dois grandes nomes da música pop brasileira: Anitta e Pabllo Vittar. Além das duas cantoras, o festival recebe Harry Styles, Billie Eilish, a dupla Swedish House Mafia e The Weeknd. Os dois entraram para substituir Kanye West (Ye). Sem divulgar os motivos, o rapper desistiu de se apresentar no evento. Os palcos do Coachella ainda terão nomes como Doja Cat, Megan Thee Stallion, Måneskin, Karol G e Nathy Peluso.

Confira as principais atrações de cada dia:

Sexta-feira (15 e 22 de abril)

- Harry Styles

- Lil Baby

- Anitta

- Daniel Caesar

- Phoebe Bridgers

- Arcade Fire

- Carly Rae Jepsen

Sábado (16 e 23 de abril)

- Billie Eilish

- Megan Thee Stallion

- 21 Savage

- Giveon

- Brockhampton

- Girl in Red

- Pabllo Vittar

Domingo (17 e 24 de abril

- Swedish House Mafia X The Weeknd

- Doja Cat

- Joji

- Karol G

- Maggie Rogers

- Ari Lennox

- FINNEAS

Onde assistir aos shows?

Os shows do Coachella serão transmitidos pelo canal oficial do festival no YouTube. No primeiro final de semana, três vídeos estarão disponíveis simultaneamente para apresentar palcos e artistas diferentes. Já no segundo fim de semana, apenas alguns shows principais serão transmitidos. Além das apresentações, o canal também vai mostrar alguns detalhes dos bastidores, trechos de documentários, gravações de artistas, anúncios e muito mais.

Como acompanhar Anitta e Pabllo Vittar?

Se você é fã das brasileiras e não quer perder as apresentações delas, então esse é o momento de prestar bastante atenção. Anitta vai se apresentar nas sextas-feiras do festival (15 e 22 de abril). De acordo com a programação liberada nas redes sociais do evento, ela sobe ao palco do Coachella Stage das 18h às 18h45 (horário de Los Angeles). No horário de Brasília, o show deve começar por volta das 22h.

A cantora brasileira divide o line-up das sextas com Lil Baby, Phoebe Bridgers, Daniel Caesar e Harry Styles, que completa os dias se apresentando às 3h35 (horário de Brasília). No YouTube, já é possível se programar para ver os shows:

Pabllo Vittar vai se apresentar aos sábados (16 e 23 de abril) no palco Gobi, a partir das 20h25 no horário local do Coachella. Ou seja, no fuso brasileiro ela sobe ao palco 00h25.

Nos mesmos dias da brasileira temos artistas como Rina Sawayama, Brockhampton, Megan Thee Stallion. Além de Pabllo, outra atração principal das noites de sábado é Billie Eilish, que se apresenta às 3h30 (horário de Brasília).