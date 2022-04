Rodovia dos Imigrantes tem trânsito intenso na serra sentido Litoral

Do Diário do Grande ABC



15/04/2022 | 10:26



O motorista que desce a serra para curtir o feriado encontra trânsito é intenso no Rodosvia dos Imigrantes, do km 40 ao km 55, devido ao alto fluxo de veículos. O tráfego também é lento em direção à Capital, do km 52 ao km 51, devido acidente.

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), informa que a movimentação de veículos é tranquila nas demais rodovias do sistema, tanto em direção ao Litoral quanto no sentido Capital. O tempo está parcialmente encoberto, mas a visibilidade é boa nos trechos.



O SAI está em Operação Descida 7X3. Para a descida, motoristas utilizam as pistas Sul e Norte da via Anchieta e a pista Sul da Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.



Feriado Semana Santa



Desde 0h de quinta-feira (14), quando se iniciou a contagem, mais de 114 mil veículos já desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 53 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 4.900l veículos e subiram mais de 1.800 automóveis.