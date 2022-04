Volpi busca destravar verba de R$ 10 milhões

Do Diário do Grande ABC



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), se reuniu ontem com Benedito Mascarenhas, assessor da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), departamento do governo do Estado. O encontro teve como ponto central a discussão de questões técnicas necessárias à liberação de convênios e recursos que beneficiarão escolas da cidade, como o que prevê o investimento de R$ 10,6 milhões na cobertura de quadras de esportes em dez unidades estaduais no município.



Acompanhado da secretária de Educação, Cultura e Turismo da cidade, Rosi de Marco, do presidente do Legislativo, Luiz Gustavo Pinheiro Volpi (PL), e técnicos da Secretaria de Obras, o prefeito destacou a importância da parceria com o governo do Estado para intervenções que permitam melhorar as condições de vida da população. Uma das principais demandas apresentadas ao Estado, ainda em 2021, foi a liberação de recursos para a conclusão do Hospital Municipal Santa Luzia (veja mais abaixo).



Entre os temas da pauta do encontro de ontem estão os encaminhamentos necessários à liberação do convênio que destinará R$ 10,6 milhões, por meio do Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo), à cobertura de quadras esportivas de dez escolas estaduais de Ribeirão Pires. O acordo integra pacote de R$ 72 milhões de investimentos estaduais para obras no Grande ABC, anunciados durante evento em Ribeirão Pires, em janeiro deste ano, pelo então governador João Doria PSDB).



O governo do Estado estabeleceu que as obras desta parceria serão executadas com o apoio das prefeituras das cidades beneficiadas. As escolas de Ribeirão contempladas pelo programa são: Francisco Prisco, Professor João Gaudêncio Mainine, Senador Casemiro da Rocha, Valentino Redivo, Professor Nayme Cardim, Dom José Gaspar, Comendador Emílio Sortino, Di Cavalcanti, Professor Casemiro Poffo e Dona Anna Lacivitta Amaral.



SANTA LUZIA

No caso do Hospital Santa Luzia, o investimento para a conclusão da obra – entre 18 e 24 meses – será de R$ 18 milhões, sendo R$ 16 milhões do Estado e R$ 2 milhões do município. As obras do complexo iniciaram ainda em 2008, durante a primeira gestão de Volpi em Ribeirão. A intervenção incluía a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a sede da Secretaria de Saúde – apenas esses dois prédios foram concluídos. A construção foi paralisada em 2013 por falta de recursos.



O hospital terá 98 leitos, sendo 60 de clínica médica, 18 de maternidade, dez de berçário e dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva); centro cirúrgico/obstétrico; atendimento ginecológico, área para internação, centro clínico, laboratório de análises clínicas, pediatria e maternidade.