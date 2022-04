Gustavo é o novo líder do BBB22! Confira como foi a prova

15/04/2022 | 00:10



O reinado de Eliezer no BBB22 chegou ao fim!

Nesta quinta-feira, dia 14, rolou uma nova prova do líder. Para começar, os brothers sortearam a ordem de participação. A prova consistiu em uma rampa com três itens altos em seu caminho, e os participantes precisavam montar sua estratégia para organizar peças que tinha a sua disposição e o objetivo era fazer com que uma bolinha encostasse nos três itens que já estavam na pista e entrasse em uma caçapa ao final da rampa.

Mas é claro que eles não tinham todo o tempo do mundo, e quem completasse a prova em menos tempo, seria o líder.

Arthur Aguiar foi o primeiro, e demorou bastante até conseguir encontrar o melhor meio de fazer a bolinha passar pelos obstáculos, e finalizou a prova com cinco minutos e oito segundos.

Douglas foi mais analítico logo que começou a prova. Mesmo assim, ele acabou ultrapassando o tempo feito por Arthur sem conseguir fazer a bolinha chegar em seu destino final, e com isso, foi eliminado.

Gustavo começou a prova já espalhando todas as peças que tinha, para que pudesse ir as ajustando ao longo de suas tentativas, mas já na terceira ele conseguiu e fez o tempo surpreendente de um minuto e 50 segundos.

Pedro Scooby montou sua estratégia, mas não conseguiu concluir a prova em um tempo menor que o de Gustavo.

Eliezer gastou todo o seu tempo montando a prova e só conseguiu jogar a bolinha uma vez. Assim que a bolinha saiu para fora, ele foi eliminado por ter ultrapassado o tempo de Gustavo.

Jessilane também pensou muito em sua estratégia, mas após montar as peças, em sua primeira tentativa a bolinha saiu para fora e não houve tempo de fazer muita coisa mais.

Por fim, Paulo André tentou fazer da agilidade sua aliada na prova, mas ainda sim acabou não sendo o suficiente.

Com isso, Gustavo foi declarado como líder desta semana! Esta é a segunda liderança do brother. Para o vip, ele chamou Pedro Scooby e Arthur Aguiar.

E aí, o que você achou da prova?