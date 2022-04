Os Platzer – comércio e indústria. Gasogênio e aço inoxidável, durável toda vida Nasce um cantor...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/04/2022 | 05:09



Claudia Ferreira divide com você, caro leitor, uma rara foto do posto de combustível Platzer, localizado na esquina da XV de Novembro com Avenida Industrial, um dos corações centrais da cidade. A foto pertence a Luiz Antônio Crespi Neto e faz Memória viajar.

Fizemos questão de copiar da foto o termo “comércio e indústria”, que sintetiza bem a marca Platzer, presente em várias frentes.

A Platzer tinha indústria no bairro Campestre, instalações adaptadas pela loja Coop do bairro, na mesma Avenida Industrial do posto de combustível. Ali produzia móveis em aço inoxidável, resistentes, nas cozinhas residenciais e de serviços por este mundo de Deus.

Um dos refrigeradores marcou época na lanchonete do saguão do Teatro Municipal de Santo André.

Os Platzer também produziram o gasogênio, engenhoca utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, adaptadas em automóveis e caminhões quando da falta de combustíveis – Memória já tratou do tema, várias vezes, nestes quase 35 anos de circulação aqui no Diário.

O CANTOR

Aroldo Junior, cantor da ZYR-73, Rádio Clube de Santo André. Na foto de hoje, que foi capa da edição 57 da “Arte Revista”, da coleção do comendador Carlos Manias Neto, ele já desfilava seu talento em 1954. Logo depois adotaria o nome de Haroldo José, de grandes sucessos no rádio e no disco, compondo e interpretando sucessos como “Juca do Brás” e “Tango Triste”.

Haroldo José residia nas Casas Populares de Santa Terezinha, onde o conhecemos. E participou do célebre “Programa de Auditório”, na reabertura primeira do Cine Carlos Gomes, animado e apresentado pelo jornalista Geraldo Nunes.

Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz Antônio Crespi Neto; divulgação: Claudia Ferreira

FONE 400. O posto Platzer da XV de Novembro com Industrial. Década de 1950. O tempo do gasogênio já ficara para a história

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 16 de abril de 1972 – ano 14, edição 1819

SÃO BERNARDO – Amanhã começa a surgir uma nova Marechal. Serão iniciados amanhã (segunda-feira, 17 de abril de 1972) os trabalhos de remodelação da Rua Marechal Deodoro, a mais antiga e importante via comercial de São Bernardo. Prazo: 300 dias.

Serão instalados ladrilhos contendo o emblema do 418º aniversário da cidade.

NOTA – Foi a última grande interferência da administração pública na via, que teve seu leito carroçável diminuído e as calçadas alargadas, ganhando o emblema visível até hoje e que se espalha pela cidade.

Falava-se que os fios dos postes seriam subterrâneos, e se isso ocorreu foi apenas parcialmente.

Hoje, neste 2022, há fios soltos, largados por todo o trecho da Marechal velha de guerra.

EM 17 DE ABRIL DE...

1902 - Paris, 16 (Agência Havas) – Os cocheiros dos carros da Companhia Urbaine acabam de declarar-se em greve, em número de 2.000.

Lançado o livro “A Conquista dos Ares, de Bartholomeu de Gusmão a Santos Dumont (1709-1901)”, por Horácio de Carvalho (tipografia do Diário Oficial).

1922 – Lisboa, 17 (UP) – Despachos procedentes de São Vicente dizem que continua a reinar mau tempo em todo o arquipélago, o que tem impedido a partida do hidroavião “Lusitânia”, tripulado pelos pilotos Sacadura Cabral e Gago Coutinho.

Entra em funcionamento o serviço de carro-restaurante da EF São Paulo Railway, de São Paulo a Paranapiacaba.

1947 - Fundado o Piraporinha Futebol Clube, de Diadema, sucessor do Esporte Clube São José.

1957 – São Caetano informava não faltar classes para o ensino primário. Funcionavam na cidade nove grupos escolares, oito instalados em prédios de construção recente. Em alguns era distribuída sopa escolar. Havia 40 cursos de alfabetização de adultos. Entre as escolas, o Grupo Escolar Bartolomeu Bueno da Silva, com 1.362 alunos matriculados.

1967 - Ministro Gama e Silva profere a aula inaugural da Faculdade de Direito de São Bernardo.



SANTOS DO DIA

Aniceto

Roberto de molesques (abade)

DOMINGO DE PÁSCOA. Comemora a ressureição de Jesus Cristo

HOJE

Dia Mundial do Portador de Hemofilia. Criado em 1989. Lembra o nascimento de Frank Schnabel, fundador da Federação Mundial de Hemofilia.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jarinu. Instalado em 17 de abril de 1949, quando se separa de Atibaia.

Pelo Brasil: Arroio do Padre, Pinhal da Serra, Santa Margarida do Sul e Taquara (Rio Grande do Sul); Bacabal (Maranhão); Barro Preto (Bahia); Ibiara (Paraíba); Maripá, Marmeleiro e São José das Palmeiras (Paraná); e São Sebastião do Alto (Rio de Janeiro).

FALECIMENTO

Santo André

Pedro Gratão, 84. Natural de Cajobi (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Carpinteiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pilar Vieitez Fernandez, 83. Natural da Espanha. Residia no Recanto Feliz, em Suzano (São Paulo). Dia 12, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Suzano.

São Bernardo

Noêmia Maria de Siqueira, 87. Natural de Solidão (Pernambuco). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Mauro dos Santos Ferreira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Engenheiro. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

São Caetano

Silvia Celerina Tedeschi, 68. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4. Jardim da Colina.

Diadema

Gabriela Luiza Rother Sales, 84. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Norival Lopes, 80. Natural de Orindiúva (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Alexandre Felipe Postigo, 45. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Empresário. Dia 9, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Júlia Peixoto, 64. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.