Atento fecha as portas em São Bernardo

Nilton Valentim



12/04/2022 | 17:51



A Atento vai fechar a unidade de São Bernardo. Em reunião entre o Sintetel (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo), a diretoria de RH (Recursos Humanos) confirmou que o espaço deixará de funcionar e que os trabalhadores irão atuar em home office.

Segundo o sindicato, aproximadamente 5.000 pessoas trabalham na unidade. A empresa, entretanto, teria informado na reunião que são 3.500. “Nossa preocupação é que, com o home office, esses empregos migrem principalmente para o Norte e Nordeste, por conta da precarização das condições de trabalho”, afirma Mauro Cava de Britto, secretário geral do Sintetel.

Além dos funcionários da Atento, serão impactados também os trabalhadores de empresas terceirizadas, que atuam em setores como manutenção e limpeza, por exemplo. “Tem também o comércio que se formou em torno da Atento. Tem restaurantes, padarias e academias que sobrevivem graças aos trabalhadores da atento”, afirma Brito.

Antes da unidade de São Bernardo a Atento já havia fechado os postos do Belém, na Capital, Santos e Ribeirão Preto.

Questionada na segunda-feira, quando o fechamento ainda era um boato, a empresa não negou. “A Atento informa que segue atuando na região do ABC, com algumas de suas operações em modelo de trabalho remoto, um formato que vem se consolidando desde o início da pandemia no Brasil”.